Ollanta Humala: ¿Con qué elementos piden impedimento de salida para Nadine?

El exmandatario Ollanta Humala utilizó sus redes sociales para cuestionar el pedido de impedimento de salida en contra de su esposa, Nadine Heredia, realizado por la del Equipo Especial Lava Jato

La fiscal Geovana Mori efectuó el requerimiento contra la cofundadora del Partido Nacionalista y otros 26 presuntos implicados en el caso Gasoducto Sur.

Humala Tasso sostuvo que la constructora brasileña Odebrecht no ha señalado hasta la fecha que haya habido un acto de corrupción en la licitación de la obra gasífera, planificada en su gobierno. Indicó también que no hay elementos para impedir la salida de su pareja.

“Odebrecht no reconoce actos de corrupción sobre Gasoducto Sur Peruano y por eso no forma parte de acuerdo de colaboración, el Poder Judicial resolvió que el concurso fue correcto y no tenemos relación con ningún codinome”, manifestó el expresidente.

“Pasamos por un allanamiento cuyo resultado fue público y ahora ¿Fiscal pide impedimento de salida para Nadine Heredia? ¿Con qué elementos? ¿Con aspirantes a colaboradores que no corroboran sus dichos, y que muchas veces son colaboraciones a la carta?”, añadió.

A su turno, Nadine Heredia también se refirió sobre el requerimiento en su contra. Expresó que no tiene el sentido de solicitar impedimento de salida si ya tiene similares restricciones en caso de aportes de campaña.

“Me ponen en una lista de 27 personas entre ex funcionarios públicos y privados que participaron en el proyecto Gasoducto y yo no soy ni uno, ni lo otro”, buscó explicar.

Vale precisar que entre los otros 26 investigador por el Ministerio Público resaltan el exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes Rodríguez, el expresidente del Consejo de Ministros, René Cornejo Díaz y el exfuncionario de Proinversión, Égdard Ramírez Cadenillas.

El proyecto Gasoducto Sur Peruano fue concedido al consorcio conformado por Odebrecht y Enagás en el gobierno de Humala Tasso. Desde el Equipo Especial Lava Jato investigan si funcionarios se coludieron con la firma brasileña para la adjudicación de la obra.