Nadine Heredia se refirió a solicitud de impedimento de salida en su contra

La cofundadora del Partido Nacionalista Nadine Heredia empleó su cuenta de Twitter para referirse a la solicitud del Ministerio Público de impedimento de salida en su contra por el caso Gasoducto Sur.

La ex primera dama criticó el pedido de la Fiscalía. Manifestó también que no participó en la licitación del proyecto gasífero.

“¿Cuál es el sentido de solicitar impedimento de salida si ya tengo similares restricciones en caso de aportes de campaña? Me ponen en una lista de 27 personas entre ex funcionarios públicos y privados que participaron en el proyecto Gasoducto y yo no soy ni uno, ni lo otro”, cuestionó Nadine Heredia desde su red social.

“Los medios solo leen mi nombre, a pesar de nunca haber participado en ese proceso, como ha sido aclarado por todos los testigos. ¿Fiscalía necesita esto para presionar a Odebrecht a reconocer corrupción que ya negó? ¿Que harán con Poder Judicial que ha dicho que todo fue correcto?”, añadió

Ampliaremos en breve...