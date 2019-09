Rafael Vela se pronunció a la actuación de Tupayachi en la audiencia del caso Keiko

Gran sector de la opinión pública criticó a través de las redes sociales al procurador del Poder Judicial, Jhonny Tupayachi, encargado de sustentar la prisión preventiva de Keiko Fujimori en el Tribunal Constitucional.

Se cuestiona que la defensa no fue del todo sólida en la audiencia del miércoles 25 y se recordó que el funcionario trabajó durante 3 años para el fujimorista Octavio Salazar.

PUEDES VER Jhonny Tupayachi fue propuesto por Lecaros para ingresar al Poder Judicial

Al respecto, el miembro del Equipo Especial Lava Jato Rafael Vela sostuvo para RPP que Jhonny Tupayachi pudo haber evaluado por prudencia el no participar en el caso por su pasado.

“El propio doctor Tupayachi pudo eventualmente considerar de que podría haber existido algún margen dentro del cual podía especularse de que su actuación no sería profesional”, manifestó Vela Barba.

“Es evidente que el señor Tupayachi no ha participado directamente de todas las incidencias propias de la investigación [...] (Estuvo ahí) porque es el procurador del Poder Judicial designado por el presidente (José Luis Lecaros)”, agregó.

Al ser consultado sobre si fue adecuada su intervención en la sesión, el magistrado indicó que dar una opinión a estas alturas, cuando ya culminó la audiencia, no es apropiado.

“Ese es un asunto que ya debe verse desde la perspectiva anecdótica porque la audiencia ya fue realizada y todo queda en manos del Tribunal Constitucional. Es decir, más allá de que si la defensa fue exhaustiva o fue superficial, la sostenibilidad de las resoluciones judiciales per se es la que va a ser materia de análisis por parte de los tribunos”, aseveró.

PUEDES VER TC deja al voto hábeas corpus que busca libertad de Keiko Fujimori

Asimismo, explicó por qué no había ningún representante del Ministerio Público -como José Domingo Pérez- para hablar sobre el asunto en la sede del TC. Argumentó que lo que se analizaba eran las resoluciones determinadas por el Poder Judicial y por ello quien debía estar presente era el procurador.

“(Jhonny Tupayachi fue la) defensa jurídica del Poder Judicial, no del Ministerio Público porque el ministerio no es emplazado en la demanda de hábeas corpus. Por eso, ningún fiscal tuvo algún grado de participación en la audiencia (ni coordinación)”, señaló.

Además, detalló que el TC tendrá en cuenta que el Poder Judicial ha ratificado la prisión preventiva de Keiko Fujimori hasta en 3 instancias.

“Lo que está examinando el Tribunal Constitucional es la razonabilidad de la decisión del Poder Judicial en sus 3 instancias. [...] Lo que está en controversia no es la defensa del señor Tupayachi, sino que si las resoluciones judiciales cumplen con los estándares.”, dijo Rafael Vela.

PUEDES VER Keiko Fujimori: las preguntas del TC durante la audiencia de hábeas corpus

“Las decisiones del Poder Judicial están correctamente fundamentadas, están motivadas de acuerdo a los estándares de constitucionalidad porque de otra manera sería pensar que tres instancias del Poder Judicial altamente especializadas no son capaces de decidir un pedido de tan alta transcendencia como lo fue en su momento el de la señora Keiko Fujimori”, adicionó.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre las opiniones hechas por Ernesto Blume acerca de las prisiones preventivas antes de ver el caso de Keiko Fujimori, el fiscal declaró de que se puede considerar un acto imprudente.

“Ese tipo de declaraciones siempre revela un grado de imprudencia respecto a lo que es la sostenibilidad de una decisión que en estos casos específicos nos lleva hacia los escenarios de la legitimidad social de estas decisiones. No es que no interese nada. Lo que interesa también es que las decisiones del Tribunal Constitucional no generen ningún nivel de suspicacia de favorecimiento”, apuntó Rafael Vela.