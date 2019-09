Extesorero dice que Keiko Fujimori tenía control sobre dinero de Fuerza Popular

Por: Ángel Páez

Luis Mejía Lecca es el primer caso de un ex alto cargo de Fuerza Popular que ha resuelto relatar todo lo que sabe sobre la organización y de Keiko Fujimori.

Extesorero, expersonero y exabogado del partido naranja, además de confirmar lo que otros colaboradores eficaces, testigos protegidos y declarantes sobre la forma en que Keiko Fujimori controla las decisiones del partido, Luis Mejía, quien era conocido como “Luchito” en la cúpula, ha reconocido que la excandidata presidencial también ejerce control sobre los fondos de la agrupación política.

La vinculación del Luis Mejía con el fujimorismo empezó en 2011 cuando su amigo Ángel Neyra Olaychea fue elegido congresista por Fuerza 2011 y lo contrató como asesor de su despacho. Por sus conocimientos en legislación electoral, la entonces personera del partido Rocío Arévalo Salazar lo recomendó a Pier Figari Mendoza para que se uniera al equipo de asesores de la bancada. En 2014, a pedido de Figari, Mejía asumió como personero legal de Fuerza Popular. Por la confianza ganada, en 2015 la organización lo nombró Tesorero Titular Nacional, porque además de abogado, “Luchito” es economista. Cuando asumió funciones, según lo que ha relatado al fiscal José Domingo Pérez, no se le permitió el acceso a las cuentas del partido. Esa era una tarea exclusiva de Adriana Tarazona Martínez, designada por Keiko Fujimori, ante quien rendía cuentas.

“Adriana Tarazona me indicó que ella se iba a encargar de la parte operativa, que es el manejo de bancos, las cuentas bancarias, porque ella tenía acceso a las cuentas bancarias. (...) Incluso en 2015 había un producto (llamado) Telebanking del banco Scotiabank por el que se hacían las operaciones y transferencias bancarias (...) a través de Internet y solo las realizaba Adriana Tarazona con una clave a la que nunca tuve acceso”, explicó Mejía.

A continuación, el fiscal Pérez preguntó a Mejía cómo explicaba que siendo él Tesorero Titular Nacional, no manejaba las cuentas sino Adriana Tarazona. Su respuesta fue reveladora.

“Adriana Tarazona trabajaba como Tesorera Alterna en Fuerza 2011 desde la fundación del mismo. (...) Ella trabajó en el despacho en el Congreso cuando Keiko Fujimori Higuchi fue congresista. Pero también tengo conocimiento que se conocieron anteriormente”, precisó.

Esta afirmación de Luis Mejía Lecca, quien cumpliera labores trascendentales a órdenes de la cúpula de Fuerza Popular, desmiente categóricamente a la defensa de la lideresa Keiko Fujimori, que asegura que ningún colaborador eficaz o testigo ha mencionado a la excandidata presidencial.

En otras palabras, el cargo de Tesorero Titular Nacional asignado a Mejía era decorativo. Todo lo manejaba Adriana Tarazona, de extrema confianza de Keiko Fujimori: “Cuando a mí me designan tesorero principal, Adriana Tarazona seguía desempeñándose como tesorera alterna, realizando las mismas labores que venía efectuando. Es decir, operativa de compras para las campañas, de los pagos a proveedores, contratos de publicidad, actividades proselitistas (...), recaudación de fondos y del manejo de la cuenta del banco”, dijo Luis Mejía.

Entre las personas a las que visitaban Adriana Tarazona en su oficina se encontraba Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka. Jorge Yoshiyama ha declarado ante la fiscalía que su tío le entregó US$ 800 mil en efectivo para que los depositara a la cuenta del partido a nombre de falsos aportantes. Y que dichos aportes los coordinaba con Adriana Tarazona. Luis Mejía corroboró la relación entre Jorge Yoshiyama y Tarazona: “Jorge Yoshiyama se reunía con Adriana Tarazona en la oficina de esta última. Y en las oportunidades en que los he observado, he visto a Jorge Yoshiyama, venía y se retiraba con sobres”, dijo.

Lo dicho por Mejía encaja con lo manifestado ante la fiscalía por el congresista fujimorista Rolando Reátegui Flores, quien aseguró que Keiko Fujimori le indicó que Adriana Tarazona le entregaría dinero, que luego Reátegui depositaría al partido a nombre de falsos aportantes: “Reátegui se dirigió al local y se reunió con Keiko Fujimori, la que le indica que el dinero ya lo tenía (la tesorera) Adriana Tarazona. Reátegui se dirigió a la oficina de Tarazona, la que le entregó 30 mil dólares en efectivoo. (...) Tarazona le indicó que el dinero era entregado según lo acordado con Keiko Fujimori”.

Así que el testimonio de Luis Mejía Lecca confirma que la tesorera Adriana Tarazona actuaba según las órdenes de Keiko Fujimori. No es verdad que nadie mencionó a la excandidata presidencial. Lo dicho por Mejía desbarata tal afirmación.

El dato

● Corroboración. El congresista fujimorista Miguel Castro Grández declaró a la fiscalía que Adriana Tarazona entregó dinero a Jorge Yoshiyama para los falsos aportantes: “Jorge Yoshiyama recibía el dinero directamente de la señora Tarazona”, dijo el legislador. Todo encaja.

La declaración

La defensa de Keiko Fujimori asegura que ningún testigo la menciona. Luis Mejía Lecca sí lo hizo y gravemente.

Vinculación estrecha

Según la planilla del Congreso, Adriana Tarazona fue asesora de la excongresista Keiko Fujimori.