Van a la guerra

Fuerza Popular y las bancadas satélites que conforman la mayoría parlamentaria se aprestan a dar una vuelta de tuerca a la crisis política del país, apurando contra todo pronóstico el archivamiento del proyecto de adelanto electoral, y forzando otro ciclo de confrontación con el gobierno.

El golpe de efecto que pretende la mayoría es inocultable; intenta impedir, por un lado, la presentación de una cuestión de confianza del gobierno, y cerrar toda posibilidad de diálogo, volviendo a fojas cero el debate sobre el adelanto electoral, colocando al gobierno ante hechos consumados.

Que sea una medida sorpresiva no significa que sea idónea y transparente, y que permita resolver el grave trance del país, especialmente si es que había organizado un debate largo, y que su presidenta había informado que esperaría la opinión de la Comisión de Venecia que se encuentra en Lima.

No debe pasar de vista el trámite alevoso en curso. Mientras recibían a la Comisión de Venecia y degustaban con ellos los platos típicos de la cocina local, por otro lado, en secreto, cocinaban un proyecto de dictamen que no conocían tampoco los miembros de la Comisión de Constitución. Qué sensación de desaire y manoseo deben experimentar los invitados extranjeros que se preparaban para opinar sobre un problema constitucional cuya solución se elaboraba a sus espaldas.

El método seguido hace recordar a los años más abusivos de la mayoría fujimorista previos a la reelección de Alberto Fujimori, cuando apuraban leyes sorpresa o sorteaban el debate de ideas con argucias.

Los contenidos jurídicos son también parecidos. El proyecto de dictamen es pobre de razones y significados. El predictamen recomienda archivar el proyecto de reforma porque es infundado, impertinente e improvisado, una conclusión que carece de la mínima motivación. Entre los míseros argumentos figura otra, que el cronograma planteado por el Ejecutivo no es ejecutable, porque el cumplimiento de ese cronograma tendría que dejarse en manos de los organismos del sistema electoral, como si fuese posible de otro modo organizar las elecciones.

El gobierno no debe esperar demasiado para reaccionar ante esta expresión de desprecio de la opinión de los peruanos. Tiene a la mano varias medidas legales que no debe vacilar en usarlas en favor del bien común. Un Congreso desfalleciente, profundamente aislado de la sociedad, con gran parte de sus integrantes comprometidos por acusaciones serias e investigaciones, no puede consumar su prolongación e impunidad.