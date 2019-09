Salazar exige respeto, pero dice que Del Solar parece tener "una banda”

El discurso del primer ministro, Salvador del Solar, ante el archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones, no fue del agrado de la vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, quien le dijo que “parece que tuviera una banda".

Salazar de la Torre, quien llamó anteriormente “malnacido” al presidente Martín Vizcarra, enfatizó que el presidente del Consejo de Ministros no pude calificar a ningún congresista de “corrupto o blindador” sin tener pruebas o una sentencia emitida.

Además, sostuvo que Salvador del Solar debería renunciar al igual que el jefe de Estado por confrontar al Congreso. La crisis política comenzó cuando el Parlamento, con mayoría de Fuerza Popular, demoraba en aprobar las reformas legales que presentó el Poder Ejecutivo.

“Los respetos guarda respetos. El cargo le ha quedado grande el premier, él debería dar un paso al costado, al igual que el presidente que no tiene la capacidad, y parece que tuviera una banda porque quieren pelear, mechar, arrinconar, denostar”, dijo a la prensa.

Salazar enfatizó que el Gabinete Ministerial debe ser “dialogante y propositivo”, a pesar que el primer ministro ha concretado reuniones de diálogo ante la reforma política y por el adelanto de elecciones.

Agregó que considera que el Poder Ejecutivo parece una “banda” porque “están permanentemente pechando, insultando, diciendo que acá somos corruptos y blindadores”.

“Yo, señor Salvador del Solar rechazó tajantemente ese calificativo. Yo no soy corrupta, una blindadora. Demuéstreme usted con pruebas si yo soy así. Mientras que usted no tenga una prueba y el proceso esté cerrado, concluido y con una sentencia, usted no puede calificar al congreso de esa naturaleza”, mencionó.

Sin embargo, al indicarle que ella está calificando a Del Solar y a los integrantes del Poder Ejecutivo como “una banda”, Salazar señaló que ella “sí podía” hacerlo porque “esa no es la actitud” que debe tener un primer ministro.

“Sí, yo sí puedo porque esa actitud no es correcta, de un premier no es correcta. Basta ya de estar maltratando a todos los congresistas. Yo estoy levantando la voz por mi bancada y si hay un proceso (legal) que demuestre (corrupción), las personas tendrán que asumir su responsabilidad pero a todos no puede calificar”, manifestó.

Milagros Salazar subrayó que si el presidente Martín Vizcarra actúa de manera “inconstitucional” le correspondería “estar en la cárcel”. Agregó que espera que el mandatario se pronuncie para “esclarecer” el mensaje que dio Salvador del Solar.

Del Solar: “No nos quedaremos con lo brazos cruzados”

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se ponunció luego que la Comisión de Constitución, liderada por Fuerza Popular, decidiera archivar el proyecto de ley del adelanto de elecciones generales al 2020.

En su discurso criticó que no se haya debatido a profundidad la propuesta legal y resaltó que “cierto grupo” de los legisladores priorizan sus intereses en comparación con los de los ciudadanos.

Recordó que el Congreso decidió también de manera “express” archivar la propuesta que quitaba la inmunidad parlamentaria y la elección de los candidatos al Tribunal Constitucional.

Hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse para exigir se respeten sus derechos, en referencia a que el adelanto de los comicios electorales tenían el apoyo del 70% de los peruano, según encuesta de Ipsos de setiembre.

Ante el hecho, colectivos y organizaciones sociales se organizan para marchar a favor del cierre del Congreso desde las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, Cercado de Lima.