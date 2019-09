¿Venecia indiscutible?

La proclama de Rosa Bartra sobre que “Nadie en el mundo ha desestimado la opinión de la Comisión de Venecia” peca de un desinformado entusiasmo en la bienvenida. En realidad muchos han desestimado la opinión de la CV, por razones naturales: la CV es invitada a pronunciarse en situaciones donde hay discrepancia, y por tanto siempre habrá alguien interesado en desestimar sus opiniones.

Esto ha sucedido, por citar un par de países, con los Ejecutivos de Hungría y Georgia, donde los puntos de vista de la CV han sido vistos como ataques al poder presidencial. Además son conocidos los casos en que se ha señalado que, a pesar del prestigio de esta institución, las opiniones de la CV no son vinculantes. De modo que desestimación sí ha habido.

El trabajo más conocido de la CV ha sido en el asesoramiento de nuevas constituciones en países de Europa del este en proceso de incorporación a la Unión Europea. Su aporte a la reconversión de países con medio siglo de cultura política stalinista a democracias liberales modernas es reconocido. Hoy sus consejos se extienden, como vemos, hacia pedidos del tercer mundo.

A poco de aterrizar en Lima, la delegación de la CV se ha curado en salud, al plantear que no está entre sus objetivos pronunciarse sobre si el proyecto de adelanto electoral es constitucional o no. Quizás intuían los delegados europeos que en el Perú no hay escasez de opiniones de abogados constitucionalistas sobre este aspecto de la controversia.

El obvio apego de Bartra a las que considera indesestimables opiniones de la CV, sugiere que hay allí una aceptación de antemano de lo que venga. Por lo menos la visita le está sirviendo para seguir ganando tiempo. Esperemos que no se decepcione mucho si el Ejecutivo se permite no coincidir con todas o parte de las opiniones de la CV.

En cuanto a las opiniones de la CV en sí mismas, todo sugiere que veremos uno de esos documentos jurídico-académicos, donde la cuestión de fondo va siendo diluida con consideraciones de un lado y del otro. Es poco probable que se refieran a las conmovedoras quejas personales expresadas por algunos congresistas, como si estuvieran ante una comisaría política.