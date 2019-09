Glave confirmó que se inició proceso judicial contra hombre que denunció por acoso

La parlamentaria de Nuevo Perú Marisa Glave empleó sus redes sociales para informar que la jueza Ponce Ormeño determinó el inicio del proceso judicial contra el periodista de Expreso César Rojas Vidarte.

El hombre de prensa ha sido denunciado por acosar (en modalidad de asedio) por medio de las redes sociales a la legisladora.

“Usó incluso imágenes tomadas en espacios privados”, manifestó Marisa Glave.

“El proceso debería tomar 3 meses para poder definir la acusación que presentará la fiscalía en su contra. Por su parte, Rojas no ha negado los hechos, pero pretende deslegitimar la acusación para no merecer castigo alguno. Pero tendrá que entender que el acoso no es una broma. Es un delito y se castiga”, explicó la congresista.

Asimismo, Marisa Glave indicó que intenta luchar contra la normalización de esos casos a fin de que se logre entender que el acoso no es una suerte de chiste.

“A pesar de todo, peleamos contra la lentitud del sistema, el cinismo y la normalización de la violencia, en particular el acoso. Llevo adelante este proceso por mi, pero sobre todo por las que vienen, para que no tengan que vivir en un país donde algunos agresores creen que acosarnos es una broma”, aseveró.

A su turno, su colega de bancada Indira Huilca la respaldó y sostuvo que se luchará “hasta que ninguna agresión quede en la impunidad”.

“El acoso no es juego, no es broma. Es una de las formas más comunes de violentar a las mujeres. En nuestro país es además delito. Mucha fuerza Marisa Glave”, puntualizó.