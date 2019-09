Violeta de acuerdo con que proyecto de adelanto electoral se revise en el Pleno

El congresista de la República Gilbert Violeta empleó su cuenta de Twitter para referirse al predictamen que realizó el equipo técnico de la Comisión de Constitución sobre la iniciativa de adelanto de elecciones del Ejecutivo.

Como se conoce, desde dicha mesa de trabajo, presidida por la fujimorista Rosa Bartra, se recomienda el archivamiento de la propuesta.

En línea con ello, la legisladora anunció que el jueves 26 se presentará el predictamen en la Comisión de Constitución a fin de que se determine si procede la sugerencia o no.

“Hemos escuchado a todos los que teníamos que escuchar y este es el momento. Todo el tiempo dije que era en setiembre así que no hay sorpresa. No se ha tomado una decisión que no corresponda”, intentó explicar Rosa Bartra.

A su turno, Gilbert Violeta sostuvo que pese a considerar que el proyecto de anticipo de los comicios no debe aprobarse, el tópico debería abordarse en el Pleno del Parlamento. Agregó que en Contigo conversarán este miércoles para tomar una postura.

“He opinado sobre la inconstitucionalidad del adelanto de elecciones, sin embargo creo que un tema de esta trascendencia histórica no debería agotarse en la Comisión de Constitución, sino en el Pleno del Congreso. Como bancada hoy tomaremos una decisión”, expresó.

Por otro lado, la bancada de Nuevo Perú también promueve que el asunto sea evaluado en el Pleno. Así lo confirmó su vocera, Indira Huilca.

“La decisión sobre adelanto de elecciones debe verse en Pleno. Cada uno de los 130 congresistas debe justificar su voto de cara al pueblo este lunes”, argumentó la parlamentaria.