Letona: “No me siento representada por estas declaraciones del congresista Becerril, es imposible”

Que le baje a la soberbia, le pidió la fujimorista Úrsula Letona a su colega de bancada Héctor Becerril, luego de que el legislador respondiera un mensaje del Frente Amplio en Twitter en el que trataba aparentemente con condescendencia al grupo de izquierda.

En la red social, el Frente Amplio había comunicado a la que se encontraba solicitando al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, que invitara al relator sobre Perú de la CIDH y al relator sobre independencia de magistrados de la ONU “ante el intento de capturar el TC [Tribunal Constitucional] por parte del fujimorismo y aliados”.

En respuesta a este tuit, el fujimorista Héctor Becerril respondió a la agrupación de izquierda invocándole que las autoridades citadas “no se demoren mucho en venir” porque “solo faltan 6 días para la elección” de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional".

“Mejor vayan ustedes a ayudarles a preparar sus maletas”, escribió el congresista Becerril en Twitter, con detectable condescendicia hacia sus colegas de izquierda.

Aunque luego el legislador de Fuerza Popular borró su mensaje, la congresista Úrsula Letona manifestó no sentirse representanda por la posición de Becerril y, por el contrario, le pidió que dejara las “actitudes que denotan soberbia o burla”, pues señaló que “no suman”.

“Yo creo que más allá de que lo haya borrado o no, actitudes que denotan soberbia o burla no son actitudes que representen el sentido del Congreso. Y no son las que corresponden en este momento”, criticó la fujimorista a Héctor Becerril.

Letona, por el contrario, señaló que se debe generar en esta coyuntura en el Parlamento “un ambiente de consenso” pues, señaló, se necesitan 87 votos para lograr la nueva conformación del Tribunal Constitucional.

“Yo no me siento representada por estas declaraciones del congresista Becerril. Es imposible. Él tiene que tener tranquilidad en este momento, apoyar un proceso de transparencia y de diálogo y estas afirmaciones no contribuyen. Yo, más allá de que lo haya borrado, yo tengo que decir que no me representan estas declaraciones ni tampoco el sentir del Parlamento, ni tampoco el sentir de Fuerza Popular, porque la vocera no ha salido a afirmar lo mismo”, acotó la congresista Úrsula Letona.