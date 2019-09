Tres veces Pedro

La deriva autoritaria a la que lleva el frente de bancadas que con el fujimorismo a la cabeza ha recuperado el control del Congreso implica el agravamiento de la crisis del Legislativo, un efecto que probablemente no sea importante ahora para ellos, pero que ocasiona mayores pérdidas para un órgano de la mayor importancia para la democracia.

El mensaje con el que fue elegida la actual Mesa Directiva del Congreso fue el de la recuperación de los fueros parlamentarios frente al Gobierno y la dotación interna de una agenda de cambio y consenso, tres años después de que ofreciera lo mismo Keiko Fujimori, luego de haber perdido la elección el 2016.

Quien encabezaba este experimento era Pedro Olaechea, un legislador que ya se había negado dos veces. La primera cuando abandonó la bancada oficialista con cuyo mensaje fue elegido. En ese momento, recordó que no era representante de los peruanos que votaron con él sino solo de los empresarios. La segunda negación del actual presidente del Congreso fue cuando abandonó la equidistancia que dijo iba a mantener frente a la polarización política, para enrolarse precisamente en el grupo que fomenta el encono, convirtiéndose en su abanderado para recuperar el control del Congreso.

Fue luego de su elección que se convirtió en un partidario del diálogo con el Gobierno como remedio contra la disolución, demandando a viva voz una reunión con el presidente de la República, la que sugería incluso se celebrara en un lugar neutral. A la cita con el jefe del Estado acudió previa difusión de una agenda de cuatro puntos.

Pero Pedro se ha negado por tercera vez. Antes de esa cita ya había consultado sin acuerdo del Congreso a la Comisión de Venecia y luego de la reunión con el presidente ha ensayado una conducta extremadamente belicosa contra el Gobierno que no se ha visto en un presidente del Congreso en muchas décadas. Desde su alto cargo que reclama sensatez y prudencia ha impulsado medidas cuestionables y ha atacado a las bancadas que discrepan de él, instalando un clima irrespirable de extremado encono y división en el Congreso en nombre del fujimorismo y sus aliados. El hombre del diálogo no solo no dialoga fuera del Congreso sino tampoco dentro.

Al negarse por tercera vez no solo está colocando en una situación delicada a su presidencia y al Congreso mismo, sino restando toda posibilidad de que el Congreso sea como le corresponde un actor que procure salidas a la difícil situación del país. Él y su mayoría tienen la obligación de reflexionar y retornar de la negación.