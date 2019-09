Olaechea no cuestionó los “Mamanivideos”, pero ahora pide investigar audio fujiaprista

Luego de la difusión de un audio en el que se escucha a congresistas del Apra y Fuerza Popular coordinar sobre la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, anunció que el Parlamento tomará acciones ante el Ministerio Público por lo que calificó como un acto de “espionaje”.

En conferencia de prensa, Pedro Olaechea rechazó que se haya grabado a los legisladores, e informó que, “a través del procurador del Congreso”, iba “a denunciar los hechos hasta la Fiscalía”.

PUEDES VER Olaechea rechazó grabación a congresistas, pero no el audio de Vizcarra

Olaechea afirmó también que "no podemos aceptar que se graben y se publiquen conversaciones privadas” en los medios de comunicación, en este caso, el audio protagonizado por el aprista Javier Velásquez Quesquén y los fujimoristas Miguel Torres, Úrsula Letona y Rosa Bartra.

Sin embargo, aunque el cuestionamiento de Olaechea se dirige principalmente a la forma —cómo se grabó la conversación de los legisladores, un acto que calificó de “persecución" y “acoso”, además de “espionaje”— y no al fondo —lo que el audio mostró, es decir las coordinaciones entre los legisladores del Apra y Fuerza Popular sobre el TC— en el 2018, el actual presidente del Congreso nunca cuestionó ese aspecto de los “Mamanivideos”.

En marzo de 2018, el fujimorista Moisés Mamani, con el respaldo de su bancada, presentó una serie de videos en los que se revelaban encuentros con los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, además de funcionarios y personajes vinculados a la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, coordinando una presunta compra de votos para evitar la vacancia del exmandatario.

De inmediato, la difusión de estas grabaciones sirvieron como aliciente para impulsar la vacancia del ex jefe de Estado, al punto que, poco después de su aparición, Kuczynski renunció a la presidencia.

PUEDES VER Meléndez: Olaechea no dice ni una palabra de la conspiración de FP para secuestrar el TC

Pedro Olaechea, sin embargo, nunca cuestionó el modo en que el fujimorista Mamani grabó los encuentros, ni los calificó de “acoso” o de “espionaje”.

Asimismo, tampoco desatendió el contenido de los “Mamanivideos”, como lo hace ahora con el audio fujiaprista sobre el Tribunal Constitucional. Es más, Olaechea validó a los primeros en su carta de renuncia a la bancada oficialista, en junio de 2018.

Antes, Olaechea había votado a favor de suspender a Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, por encontrar “indicios suficientes” de una presunta compra de votos en los “Mamanivideos”, a diferencia de su bancada, que se abstuvo de votar.

Este más otros motivos impulsaron finalmente a Pedro Olaechea a retirarse de Peruanos Por el Kambio, como lo dejó claro en su carta de renuncia dirigida al vocero oficialista de entonces, Gilbert Violeta.

En una parte de la misiva, Olaechea dice explícitamente:

“Nos vimos encontrados [él contra los demás miembros de su bancada] una vez más en la denuncia contra los congresistas Fujimori, Bocángel y Ramírez. Voté por la suspensión porque entiendo que hay indicios suficientes para denunciarlos en base a los hechos que conocemos [los videos]. No obstante, comprendí que la bancada se abstuviera de emitir una opinión. Mi consciencia no me permitió asumir esa posición”, escribió Pedro Olaechea.

Renuncia de Pedro Olaechea a la bancada oficialista.

Días después de su renuncia al oficialismo, en una entrevista en Perú21, Olaechea mencionó que los videos grabados por el fujimorista Mamani “eran extremadamente claros”, pero no cuestionó el modo secreto en que se grabaron:

“Eso pesó también en mi renuncia a la bancada. Tratamos de luchar contra la corrupción de Odebrecht y la ‘coimiadera’ vista por todo el mundo, pero quieres defenderte con otro acto de corrupción. El Congreso hizo bien en separarlos [...] Para mí fue una sorpresa. Los ministros que fueron acusados de compra de votos tuvieron que deslindar y a la mañana siguiente salen los videos de compra de votos. Bruno Giuffra me llamó, me dijo que había una edición. Le respondí que tenía que aclarar”, dijo Pedro Olaechea junio del año pasado.

Respecto al audio fujiaprista, sin embargo, el presidente del Congreso solo dijo que el contenido de la conversación entre Velásquez Quesquén y los fujimoristas Torres, Bartra y Letona eran solo “supuestas conversaciones políticas entre congresistas que cierta prensa pretende usar para deslegitimar las decisiones que se toman en el Congreso”.