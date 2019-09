Oleachea a Vizcarra: Si acusó al Congreso, lo invoco a rectificarse

El presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, cuestionó este martes al mandatario Martín Vizcarra, quien en la víspera se pronunció sobre las instituciones del Estado.

“La construcción de una democracia sólida, legítima y representativa, pasa por fortalecer las instituciones, no por manipularlas ni capturarlas con fines subalternos. Las instituciones del Estado son de todos los peruanos, no de algunos grupos, por más representación política que tengan. Los miembros de las instituciones deben responder al interés del país, no deben ser producto de negociaciones de cuotas de poder”, expresó Vizcarra Cornejo en la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas.

Ante ello, a través de su cuenta de Twitter, Olaechea Álvarez-Calderón pidió al presidente de la República que se rectifique en caso mencionó las palabras “manipulación”, “captura”, “fines subalternos” y “negociación” para referirse a la situación del Congreso, tras la difusión de un audio de una conversación entre dos legisladores fujiapristas sobre el Tribunal Constitucional.

“Presidente Martín Vizcarra, usted expresó ayer una serie de frases que respaldamos. Pero si se refiere al Congreso cuando dice: ‘manipulación’, ‘captura’, ‘fines subalternos’, o ‘negociación’, le digo que elegir al TC es una atribución constitucional y le invoco a rectificarse”, reza el tweet del titular del Parlamento.

En otra publicación, Olaechea agregó que Vizcarra Cornejo tiene la obligación de respetar la Constitución.

“Presidente, le recuerdo que respetar la Constitución y el espíritu republicano es su obligación”, concluyó.