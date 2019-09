Espinosa-Saldaña en contra que caso Keiko Fujimori se suspenda en el TC

Eloy Espinosa – Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), consideró que no debe suspenderse la audiencia para evaluar la libertad de Keiko Fujimori, programada para este miércoles. Sostuvo que la decisión no requiere de meses, sino que puede darse al día siguiente.

Discrepa con su colega José Luis Sardón quien solicitó que se reprograme la sesión en la que se evaluará el hábeas corpus que busca anular la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular. Espinosa – Saldaña sostuvo que no pretende quedarse en el cargo más del tiempo debido, pero que deben resolver los casos que tiene pendiente.

“Lamentablemente no coincido. Me sorprende, porque José Luis (Sardón) fue partidario como la corte de Estados Unidos votas y después redactas (…) no es cierto que tengamos que esperar meses, porque a estos casos vamos en la mayoría con una ponencia, podemos votar al día siguiente como en casos emblemáticos como el de Toledo”, respondió Espinosa – Saldaña en entrevista con Canal N.

Mencionó que el caso de Keiko Fujimori no es similar al del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, a quienes dispuso sus liberaciones, pero que los criterios sí lo son.

“Las pautas pueden ser interpretadas en función a lo que a complementado la Corte Suprema. Los casos no son exactamente iguales, los criterios sí. Tengo que escuchar la audiencia que espero no se suspenda, las posiciones de las partes y armarme un criterio definido”, indicó.

Este martes, un día antes de la audiencia de la hija de Alberto Fujimori, el Pleno del Tribunal Constitucional decidirá si procede o rechaza la solicitud de José Luis Sardón para suspender.

Candidatos al TC

Por otra parte, Eloy Espinosa – Saldaña consideró que los reemplazantes que integrarán el TC no deben ser elegidos “de buenas a primeras” sino que debe haber un “verdadero debate” para que los nuevos magistrados “tengan los elementos suficientes de juicio”.

“Cualquier cambio muy radical no suficientemente bien pensado. Hay nombre muy valiosos que están planteando como posible reemplazos y me encantaría que alguno de ellos lleguen al cargo, pero no se trata que estas situaciones caigan de buenas a primeras”, declaró.

Enfatizó que los integrantes del TC tiene la labor de moderar las crisis constitucionales y dar estabilidad al país. Señaló que no tienen la intención de permanecer en el cargo “toda la vida”.

“El país está en un momento políticamente muy difícil, económicamente muy complicado y que eso reclama que quienes están llamado a establecer moderación a través de un espacio jurídico pues que tengan los elementos suficientes de juicio y se haga un verdadero debate sobre quienes serían sus eventuales reemplazos”, continuó.

La comisión especial del Congreso eligió a 11 abogados como candidatos al TC. Algunos de ellos tiene vínculos políticos e incluso, se han contactado con integrantes de la organización criminal Los cuellos blancos del puerto, como con su presunto cabecilla César Hinostroza.