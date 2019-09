Iniciaron alegatos para apelar la primera condena del caso Odebrecht

Por: Alonso Collantes

La Primera Sala de Apelaciones Anticorrupción continuó la sesión del pasado 16 de setiembre en el que ocho implicados en las irregularidades de la ejecución de la carretera Chacas-San Luis, ubicada en Áncash, apelaron la sentencia que se les impuso.

Además de ser la primera condena que se logró por el caso Odebrecht, el último 21 de junio, tuvo entre sus perjudicados a César Álvarez, exgobernador de Áncash que recibió alrededor de US$2,6 millones de la constructora.

No obstante, no fue posible escuchar los alegatos de su defensa, Humberto Abanto Verástegui, debido a que la comunicación con el penal de Cochamarca, en Cerro de Pasco, donde está recluido Álvarez, no era la adecuada para su intervención.

Desde la primera sesión, entonces, los jueces superiores Ramiro Salinas, Guillermo Piscoya y Víctor Enríquez, acordaron enviar al INPE un oficio que disponga el traslado de Álvarez a otro penal en el que sea posible su comunicación.

No obstante, en la audiencia que se desarrolló esta mañana, se informó que la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE aún no había contestado la orden judicial de la Sala para reubicar a César Álvarez.

Es por esta razón que solo se escucharon los alegatos de los abogados de Germán Martínez Cisneros, Mario Gibaja Peralta, Luis Díaz Vilca, entre otros. Los argumentos de Álvarez no se atenderán hasta que se disponga su traslado, señaló el juez superior Piscoya, por ello solo se analizaron los motivos de los siete condenados restantes.

“Vamos a tomar las medidas del caso y si no se cumple lo ordenado por la Sala, lo vamos a diferir hasta el momento en que se encuentren las condiciones adecuadas para que pueda ejercer los derechos que le corresponden”, señaló el magistrado.

Aumento de reparación civil

Cabe precisar que los siete sentenciados, aparte de Álvarez, buscan revocar la sentencia en su contra. La Procuraduría ad hoc también ha apelado la condena pues, la jueza Nayko Coronado, dispuso en junio pasado que los implicados solo paguen S/10 millones.

Por esta razón, dicha entidad ha solicitado que se incremente el monto de reparación a S/59 566 972 por concepto de daño patrimonial y otros S/35 millones por daños extrapatrimonial.