Becerril a C. de Venecia: “Estoy en 5 investigaciones penales por 5 organizaciones criminales”

El legislador fujimorista Héctor Becerril señaló durante una de sus intervenciones en la Comisión de Constitución que tiene 5 investigaciones en su contra, las cuales -añadió- buscan evitar su participación política.

“Lo único que puedo decir es que efectivamente acá en el país -en mi caso- tengo 5 investigaciones por ser miembro de 5 organizaciones criminales. Denuncias que me salieron de la noche a la mañana porque cuando el poder político no puede callarnos va al sistema judicial (Ministerio Público) para que nos acosen de tal manera que no podamos tener participación en la vida política; en esas condiciones estoy actualmente”, comentó Héctor Becerril en frente de los integrantes de la Comisión de Venecia.

“Felizmente, de las 5 denuncias de organizaciones criminales, ya 2 se van archivando; denuncias de las cuales hasta ahora ni siquiera conozco a las personas que las imputan. Y obviamente la izquierda aprovecha para deslegitimar a congresistas que tenemos un perfil contestario. [...] Todo está a nivel de Ministerio Público”, agregó.

Dijo ello, luego de que el legislador de Nuevo Perú Alberto Quintanilla señalara que en el país existe una profunda corrupción en los 3 poderes del Estado. Agregó que en el caso del Poder Legislativo Héctor Becerril es uno de los ejemplos.

“Muchos integrantes del Poder Judicial y del Legislativo también están bajo sospecha de presuntas comisiones de delitos. Muchos de los que están sentados en las bancas de este recinto también lo están. [...] Puedo decir algunos nombres: Héctor Becerril, Moisés Mamani y otros”, comentó Quintanilla.

Vale recordar que entre las denuncias que tiene Becerril se encuentran Los Wachiturros de Tumán y Los Temerarios del Crimen.

Por otra parte, la sesión de la Comisión de Constitución culminó minutos antes de las 7 de la noche. Los integrantes de la Comisión de Venecia escucharon los argumentos de las bancadas a favor y en contra del adelanto de las elecciones.