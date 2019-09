Candidato al TC apoyó a César Hinostroza para que sea fiscal supremo

Los vínculos del exjuez supremo César Hinostroza alcanza a más candidatos a integrar el Tribunal Constitucional (TC). El abogado Ernesto Álvarez Miranda fue elegido por la comisión especial del Congreso como uno de los 11 postulantes. El debate de su eventual elección se decidirá este lunes 30 de setiembre, a pesar que fue parte de una controversial decisión judicial.

El TC fue cuestionado en el 2014 por haber ejercido competencia exclusiva del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), luego que ordenara se nombre a César Hinostroza junto a Mateo Castañeda como fiscales supremos. Álvarez Miranda era miembro del organismo y firmó las resoluciones que favorecían a los entonces juristas.

Hinostroza y el TC

El caso en cuestión inició en setiembre del 2010, cuando el CNM convocó a concurso público para cubrir tres plazas de fiscales supremos. Los finalistas por orden de mérito fueron César Hinotroza Pariachi, Carlos Ramos Heredia, Mateo Castañeda, Pedro Angulo y Pedro Chávarry.

Hinostroza y Castañeda eran los más cuestionados por su relación con el partido aprista y por sus sentencias cuestionadas. El ahora prófugo en España en ese año ya contaba con 27 indagaciones en la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

En enero del 2011 nombraron solo a Carlos Ramos Heredia y Pedro Chávarry, por lo que la tercera plaza quedaba con plaza vacante. Hinostroza y Castañeda apelaron y un año después el TC les dio la razón y ordenó un nuevo proceso de votación.

En los dos procesos de selección realizados luego, ambos fueron nuevamente descartados. En el 2013, el CNM convocó a un nuevo concurso la vacante que existía al que postuló la ahora fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, junto a Nora Miraval.

Ante este hecho, el TC ordenó que el CNM escoja entre Hinostroza y Castañeda para cubrir la vacante por la que iniciaron el concurso público. En la resolución judicial firmaron los magistrados Ernesto Álvarez Miranda, ahora candidato al TC, Carlos Mesía Ramírez, Gerardo Eto Cruz y Juan Vergara Gotelli.

Como consecuencia, el CNM suspendió el concurso, pero lo reactivó el 17 de octubre. Hinostroza y Castañeda solicitó que el Poder Judicial se pronuncie, lo que hizo dos meses después ordenando que se suspenda nuevamente el concurso. El CNM hizo caso omiso y al día siguiente Zoraida Ávalos fue nombrada fiscal suprema y Nora Miraval como fiscal “en reserva”.

Ante la negativa, el 30 de abril del 2014 el TC anuló la designación de las fiscales supremas y ordenó el nombramiento de Mateo Castañeda. Ante los cuestionamientos, ocho días después la institución dejó sin efecto la anulación pero reiteró la orden de designación del demandante.

El TC decidió lo mismo con César Hinostroza, a través del fallo N° 0776-2014-PA/TC del 14 de abril del 2014, dictando que sea nombrado fiscal supremo. Los magistrados Ernesto Álvarez, Juan Vergara Gotelli, Carlo Mesía y Gerardo Eto firmaron la medida.

Fallo TC.

“Competencia exclusiva del CNM”

Sin embargo, el nuevo Pleno del TC emitió su primera resolución el 15 de julio del 2014 en el que dejaban sin efecto los anteriores fallos que ordenaban al CNM que nombren a Hinostroza y Castañeda como fiscales supremos.

“Cuando el Tribunal Constitucional en las decisiones (...) ha ejercido una competencia exclusiva del Consejo Nacional de la Magistratura que no le corresponde, emitiendo pronunciamiento que no se fundan en algún tipo de cobertura normativa en el sistema constitucional peruano, y que, por ende, no surte ningún tipo de efectos jurídicos”, cloncluyó la sentencia del TC.

Fallo TC.

Ernesto Álvarez fue parte del TC cuando emitieron estas cuestionadas resoluciones y dirigió el organismo desde el 2012 al 2013. Su nombre fue planteado por Clayton Galván de la bancada Cambio 21, para que integre la lista de los 11 abogados, de los cuales seis serían los nuevos miembros del TC.