Arequipa: En Tambo acordaron no aceptar reunión con Vizcarra en Lima

Arequipa. Un grupo de pobladores del valle de Tambo (Islay) acordó no aceptar la reunión con el presidente de la República, Martín Vizcarra, en Lima.

La propuesta la hizo el mandatario, cuando llegó para participar en la convención minera. Vizcarra dijo que estaba dispuesto a ir al valle de Tambo para dialogar sobre el problema a raíz del proyecto Tía María, pero luego de una previa reunión con los alcaldes y dirigentes en el despacho presidencial de Palacio de Gobierno.

Sin embargo, la propuesta fue desestimada por los pobladores, quienes ayer se reunieron en la plaza San Francisco del distrito de Cocachacra.

Hasta esta cita, llegó el alcalde distrital de Deán Valdivia, Richard Ale Cruz. Él consultó a la población sobre si daba su autorización para que viajen a Lima. “Lo digo abiertamente, he venido en la camioneta de la municipalidad como alcalde. Si me quieren denunciar, que me denuncien. He venido a llevar la voz verdadera del pueblo”, dijo.

En seguida, hizo la pregunta sobre el viaje y los asistentes respondieron que no lo haga. “Que quede bien claro. Se ha dicho no y no vamos a ir”, manifestó Ale.

Además de este punto, se trató acerca de la posibilidad de que las actividades económicas y educativas se realicen hasta determinada hora, para luego continuar con las manifestaciones.

Participaron los gremios de agricultores, camaroneros, pescadores, ganaderos, taxistas, trabajadores de Construcción Civil, docentes de instituciones educativas, comerciantes, ambulantes, entre otros. Tras varias propuestas y pedidos, para que se deje pasar la producción de leche y alimentos, acordaron laborar hasta las once de la mañana y, luego, reiniciar las protestas.