Lo que el puebla diga, no se hace

Al Congreso no se le puede imponer plazos. Pedro Olaechea.

Todo lo que el pueblo diga, no vamos a tener que hacer. Milagros Salazar.

Este trabajo no es grato ni es aplaudido. Úrsula Letona sobre el 78% que cree que el congreso obstaculiza el adelanto de elecciones.

Cuando el 85% de los medios de comunicación está diciendo que el congreso obstaculiza, eso crea una percepción, es fruto de una campaña constante de los medios. Héctor Becerril.

La encuesta es una fotografía del momento, pero no toda la culpa la tiene el congreso. Congresista fujimorista César Vásquez.

Todavía vivimos en un país democrático, gracias a Dios, y lo vamos a defender. Rosa Bartra.

A mí no me eligieron las encuestas, me eligieron ciudadanos con DNI. Esto es una democracia representativa. Javier Velásquez Quesquén sobre por qué rechaza el adelanto electoral.

Le pediría al señor Vizcarra que deje de mentir. Ningún organismo electoral ha dicho que su propuesta sea técnicamente viable. Rosa Bartra.

La renovación de TC es algo de la mayor seriedad y que debe tratarse sin premuras. Salvador del Solar.

Tal como están las cosas, APP no va a apoyar la propuesta del Ejecutivo. Es factible el adelanto electoral, pero tiene que haber un previo consenso político y no imposición alguna. Luis Iberico.

Como ser humano, ella se ha enriquecido en la cárcel. Hoy Keiko Fujimori es un mejor ser humano. Carlos Tubino.

Presidente, hay que trabajar, ya déjese de pelear con el congreso. Gobernador Elmer Cáceres Llica.

El loco Cáceres Llica le pide cordura al orate Martín Vizcarra. Philip Butters.

Toledo es un terrorista de cuello y corbata. David Waisman.

Fiscal Vela: Genera suspicacias la prontitud con la que se verá hábeas corpus de Keiko Fujimori. El HC presentado por Keiko se verá después de 77 días y el de los Humala Heredia se resolvió a los 24 días y ahí Ud. se quedó mudo, no sea canalla. Dios castiga, recuerde que tiene familia. Héctor Becerril amenazando al fiscal Vela.

Veo un gabinete en modo avión. Daniel Salaverry.