Puno: Walter Aduviri busca salir de la cárcel con hábeas corpus admitido en PJ de Lima

Kléber Sánchez

El Segundo Juzgado de la Investigación Preparatoria de Lima Norte admitió a trámite el hábeas corpus a favor de Walter Aduviri el pasado 13 de setiembre. Se alega que violaron sus derechos fundamentales a la libertad individual, tutela procesal efectiva y al debido proceso.

En el recurso, el abogado de Aduviri, Roger Meneses, solicita se anule el requerimiento fiscal de prisión preventiva. De igual forma para la resolución Nro. 114-2019 (8 de agosto 2019), que ordena la captura y ubicación del aún gobernador al aceptarse la prisión preventiva por 15 días.

Con esta medida, Aduviri pretende recuperar su libertad. Él esta sentenciado a seis años de cárcel efectiva por el Aimarazo que cumple en el penal de Puno. La decisión de hacer cumplir la condena en forma efectiva, se dio porque Aduviri no cumplió las reglas siendo procesado. La estrategia de la defensa es anular la prisión preventiva con que se admitió que no cumplió estas reglas y así retrotaer su estado legal a comparecencia con restricciones. Solo así la sentencia podría cambiar a no efectiva.

El hábeas corpus es dirigido en contra del fiscal Juan Monzón Mamani, del juez del Segundo Juzgado de la Investigación Preparatoria Joul Riveros y miembros de la Sala Penal, Óscar Ayestas Ardiles, Roger Díaz Aytara e Iván Arias Calvo.

Meneses alega que la prisión preventiva es irregular, pues el fiscal argumentó que se estaba a puertas de emitir sentencia por el Aimarazo, por lo que corresponde se dicte mandato de prisión preventiva contra Aduviri.

La defensa calificó de inconcebible que la medida se impusiera con el fin de asegurar la presencia del procesado en una sentencia condenatoria.

Sobre los jueces, Meneses explicó que no consideraron lo resuelto por la Corte Suprema al declarar nula las primeras sentencias.