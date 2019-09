Tapón de nada era el keikismo

Los astros se muestran propicios para que en las próximas elecciones, el país se incline nuevamente a favor de un conglomerado centroderechista, tal como sucedió hace tres años, cuando llegaron a segunda vuelta Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori.

Por cierto, ambos tuvieron votaciones infladas producto de la insana decisión del Jurado Nacional de Elecciones de sacar de la contienda a César Acuña y Julio Guzmán. La altísima votación del fujimorismo en el norte del país se debió en gran medida al trasvase de votos del acuñismo y ello a la postre le permitió obtener la abrumadora bancada con la que cuenta. Por su parte, los votos de Guzmán fueron a parar casi en automático hacia Kuczynski, quien gracias a ello pudo derrotar a Verónika Mendoza y pasar a la segunda vuelta.

Ello, sin duda, sembró de altisonancia una relación entre ambas agrupaciones que pudo haber sido de estrecha coordinación, trastocándola en una colisión creciente y absurda. La sombra de ingobernabilidad que ha malogrado la apuesta derechista por la que se inclinó el país el 2016 se debe, en alguna medida, a ese pecado de origen.

Pero si bien fueron artificiales las votaciones en primera vuelta de PPK y Keiko, los mayoritarios votos centroderechistas sí fueron genuinos. Tanto Guzmán como Acuña no eran, ni por asomo, voceros de izquierda. Por el contrario. Solo en la desquiciada perspectiva del fundamentalismo keikista, Vizcarra, Guzmán, Del Solar, Forsyth o Acuña, pueden ser considerados caviares o extremistas encubiertos.

Lo ocurrido en 2016 se asoma a su reedición. Según la última encuesta de Ipsos, un 11% del país se considera de derecha, un 27% de centro derecha y un 38% de centro. Un total de 76%, si suponemos que mucha gente puede definirse de centro siendo de derecha, porque subsiste cierto remilgo de admitirse como tal.

Vemos así que, felizmente, la crisis institucional y el desplome del elenco estable de la clase política peruana no han dado paso a una emergente izquierda o a sectores radicales en reemplazo de los anteriores inquilinos. El país renueva su apuesta por lo esencial o lo mejor de los 90 y del ya fenecido proceso de transición democrática.

El desplome del keikismo no ha alimentado el crecimiento de la izquierda. Fuerza Popular no era tapón de otra cosa que no sea la consolidación de propuestas desde la derecha republicana o liberal. Así lo indican las cifras de la encuesta mencionada. La conservadurización extrema de FP abre la cancha a mejores opciones.

La izquierda la tiene cuesta arriba. Mantiene un 20% de identificación que traducido en votos podría asegurarle la llegada a la segunda vuelta a Verónika Mendoza (si se une con sectores más radicales, como el de Gregorio Santos), más aún si la centro derecha, como parece, se dispersa en varias candidaturas. Pero aún bajo ese probable desenlace su eventual triunfo en una jornada definitoria se torna casi imposible.

Otro cantar es que la derecha que se asoma anuncie mucha precariedad debido a su debilidad política, y eso no brinda buenos augurios políticos, pero eso ya es materia de otra reflexión.

La del estribo: es menester denunciar la campaña de acoso judicial y matonesco que vienen sufriendo los periodistas Gustavo Gorriti y Paola Ugaz, a propósito de su impecable labor de investigación respecto del caso Lava Jato o Sodalicio, respectivamente. Sobra recordar que ambos colegas están suficientemente curtidos en las andanzas de la profesión como para arredrarse por unos cuantos miserables, pero es importante que sepan saber que no están solos en su labor y merecen el respeto y el respaldo de la ciudadanía y del buen periodismo.