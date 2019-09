Daniel Salaverry sobre su suspensión: “Es un acto de venganza de Fuerza Popular”

El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, se refirió a su suspensión del Parlamento hasta mediados de marzo del 2020, tras 120 días de sanción por falta de ética, y señaló que la bancada de Fuerza Popular es la responsable.

“Creo que a nadie le queda duda de que este es un acto de venganza de Fuerza Popular por las decisiones que tomé desde la presidencia pensando en lo que era mejor para el país y no necesariamente en qué beneficiaba a Fuerza Popular”, dijo en Perú 21.

“Yo no elaboré esos informes, no los firmé. He sido el primero en solicitar a la presidenta de la Comisión de Ética y a la fiscal de la Nación que abran investigación para que se determine quién es el responsable, quién me falsificó la firma y finalmente se tenga una sanción. Si cometí algún error, fue un exceso de confianza”, añadió Daniel Salaverry.

Cabe señalar que Daniel Salaverry fue suspendido porque habría presentado información falsa en sus reportes de representación. El Congreso tomó la decisión de suspenderlo con 55 votos a favor, 16 en contra y 7 abstenciones.

Antes de que se tome la decisión de suspender a Daniel Salaverry, el Legislativo rechazó dos cuestiones previas. En la primera se pedía la reducción de la sanción de 120 días a 30 días y en la segunda se requería que el informe final sea devuelto a la Comisión de Ética.

Las irregularidades en los documentos que presentó Daniel Salaverry se conocieron luego de un destape del programa Panorama, por lo que Janet Sánchez consideró que el expresidente del Parlamento faltó a los principios de “transparencia, honradez, veracidad, responsabilidad e integridad”.

En su momento, Daniel Salaverry aseguró que la decisión de suspenderlo ya se había tomado en una conversación de WhatsApp.