Daniel Salaverry sobre matrimonio igualitario: “Como sociedad, aún no estamos preparados”

El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, fue consultado acerca de su opinión sobre el matrimonio igualitario, luego de asegurar que cree en “las familias en general”.

“Creo en la meritocracia y lo he demostrado cuando he sido presidente del Congreso. Quisimos sacar adelante un concurso público para que el acceso a la plaza sea a través de la meritocracia, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Me podrían decir que soy liberal porque creo en la igualdad, pero también soy conservador porque creo en la familia y en los valores que hay que defender desde ese punto de vista”, señaló Daniel Salaverry a Perú 21.

Sobre el matrimonio igualitario, dijo que es un tema del cual “no se corre” y del cual se tiene que conversar. “Creo que, como sociedad, aún no estamos preparados para dar el paso del matrimonio igualitario, pero sí se ha logrado cierto consenso para el tema de la unión civil; podríamos ir avanzando en ese sentido”, indicó Salaverry.

En otro momento, Daniel Salaverry se manifestó respecto a su suspensión del Congreso por 120 días. El Parlamento tomó la decisión de suspenderlo con 55 votos a favor, 16 en contra y 7 abstenciones.

PUEDES VER Daniel Salaverry asegura que a él y a su partido no les conviene el adelanto de elecciones

Salaverry aseguró que detrás de la medida se encuentra Fuerza Popular y esto sería debido a las decisiones que tomó cuando era presidente del Congreso, ya que algunas no habrían beneficiado a la bancada.

Sobre la información que entregó al parlamento que habría sido falsa, indicó que él no elaboró los informes. “He sido el primero en solicitar a la presidenta de la Comisión de Ética y a la fiscal de la Nación que abran investigación para que se determine quién es el responsable, quién me falsificó la firma y finalmente se tenga una sanción. Si cometí algún error, fue un exceso de confianza”, se defendió.