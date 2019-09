Daniel Salaverry asegura que a él y a su partido no les conviene el adelanto de elecciones

El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, se refirió al proyecto del Ejecutivo que busca adelantar las elecciones generales al 2020 para que ya no se reemplacen a los congresistas y al presidente en el 2021, sino un año antes. Esta iniciativa fue anunciada por Martín Vizcarra en su mensaje a la nación de Fiestas Patrias.

De acuerdo a Daniel Salaverry, a él y a su partido Perú Firme no le convendría el adelanto de elecciones, pues considera que mientras más tiempo tengan para reorganizarse, harán un mejor trabajo.

“A mí, y al partido en particular, creo que no, porque cuanto más tiempo tengamos, nos va a permitir reorganizar mejor el partido y preparar bien a los cuadros que vamos a presentar. Estamos trabajando sobre la marcha, pero creo que le conviene al país. No podemos seguir en este clima de inestabilidad tremenda. Veo un gabinete que está en modo avión, (los ministros) parecen los músicos del Titanic: los peruanos se están ahogando y ellos están en otra. Realmente no los veo tomando decisiones y asumiendo riesgos porque hay que asumirlos cuando uno toma una decisión”, señaló Daniel Salaverry en Perú 21.

En otro momento, Daniel Salaverry expresó que la intención de la Mesa Directiva de revisar los decretos que emitió cuando presidió el Congreso es un absurdo.

“Lo que quieren revisar son los decretos que ampliaron la legislatura para, por ejemplo, que se aprueben leyes de reforma de justicia y luego tratar leyes de reforma política. (…) Acá hay un trasfondo, que es cómo alejamos del escenario político a alguien que es incómodo como Daniel Salaverry. No contentos con haberme separado por 120 días, ahora presentan una denuncia constitucional porque intentarán seguramente desaforarme e inhabilitarme de la vida pública y política para que yo no pueda ser opción en las próximas elecciones, eso es clarísimo”, expresó.