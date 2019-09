Comisión de Venecia: TC es el encargado de declarar si adelanto de elecciones es constitucional

Gianni Buquicchio, presidente de la delegación de la Comisión de Venecia, se refirió al proyecto de adelanto de elecciones y recalcó que la organización a la que pertenece no se pronunciará sobre si es constitucional o no, pues no le corresponde.

En comunicación con La República, Gianni Buquicchio explicó que se encuentran preparando opiniones jurídicas y recomendaciones; sin embargo, “la Comisión no se pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto. Esa es la tarea del Tribunal Constitucional. La Comisión puede compartir una opinión sobre los estándares y mejores prácticas internacionales en el ámbito de su intervención”.

La Comisión de Venecia aclaró que su tarea es obtener informaciones más completas sobre el proceso de la reforma y las posiciones jurídicas de diferentes poderes del Estado para preparar una opinión sobre la propuesta de reformar la Constitución para organizar las elecciones anticipadas. Además, manifestarse acerca de las posibles implicaciones del uso de la cuestión de confianza para acelerar la reforma.

“Seguramente los relatores que trabajan en el texto de la opinión prepararan sus recomendaciones tomando en cuenta las experiencias de otros Estados”, informó Gianni Buquicchio a La República.

En otro momento, Buquicchio negó que la Comisión de Venecia sea un órgano político e indicó que su función es actuar como un instrumento de cooperación que proporciona asesoría jurídica.

“Está claro que esperamos que los poderes políticos de un Estado-miembro por lo menos consideren nuestras recomendaciones antes de adoptar definitivamente los cambios constitucionales y que ninguno de los actores políticos intente utilizar la cooperación con la Comisión como un medio de presión política. Espero que la opinión de la Comisión ayude a los diferentes poderes del Estado peruano a evaluar las diferentes opciones de la reforma constitucional y encontrar una solución de consenso”, expresó a este diario.