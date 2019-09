Tubino sobre audio de candidata al TC con Hinostroza: Es un abuso descalificarla

El legislador fujimorista Carlos Tubino consideró como un “exceso” y un “abuso” que se intente descalificar a la abogada Carmela de Orbegoso, candidata al Tribunal Constitucional postulada por Luis Galarreta, de Fuerza Popular, por el audio que protagoniza con el sindicado líder de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, César Hinostroza.

“Lo que tenemos que hacer es dejarnos de satanizar a las personas profesionalmente. ‘Usted habló por teléfono con el señor Fulano. Y si usted habló por teléfono con él, entonces usted, si el señor está acusado de algún delito, entonces usted también debe ser cómplice’. Esa era la forma como se acusaba en el tribunal de la inquisición. Así se metía a la gente a la hoguera”, defendió Tubino a De Orbegoso.

El último viernes, El Comercio reveló un audio de la abogada Carmela de Orbegoso Russel en el que conversaba con el ex juez supremo César Hinostroza, al que llamaba “hermanito lindo”. De la comunicación, registrada en enero de 2018, se desprende que la abogada puso en contacto al exmagistrado con el empresario Elesbán Belisario, con el cual Hinostroza coordinó después, se sospecha, el préstamo de una casa en Panamá para unas vacaciones del sindicado líder de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

La relación de De Orbegoso con Hinostroza, sin embargo, proviene de al menos una década atrás, al menos en el ámbito profesional, cuando César Hinostroza era presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, lugar que, de acuerdo a las tesis del Ministerio Público, habría sido la sede de facto de la organización criminal insertada en el sistema nacional de justicia.

En efecto, en abril de 2009, César Hinostroza nombró a la abogada Carmela de Orbegoso como jueza superior suplente en la Corte del Callao. Posteriormente, el exmagistrado accedió a una plaza de juez supremo y dejó al frente a Walter Ríos como titular del Poder Judicial en el primer puerto.

“Yo no digo que no esté en la mira [por el audio con César Hinostroza]. Yo puedo investigar a esa persona, pero, perdón, de ahí a que yo descalifique, profesionalmente una carrera de una persona, porque tuvo una conversación de ese tipo; yo creo que es un abuso eso. Eso no se puede hacer. Eso en ningún país del mundo se acepta. Acá estamos llegando ya a excesos. Esos son excesos que no debemos permitir en un país democrático. Yo estoy en total desacuerdo con este tipo de acusaciones o descalificaciones”, sostuvo Tubino, por su parte.

Además, el exvocero de Fuerza Popular cuestionó si era un delito que De Orbegoso hablara de modo cariñoso con sus interlocutores. “La señora De Orbegoso, seguramente a la hora que habla con una persona o con otra, es cariñosa al hablar. ¿Y eso es un delito?", señaló. Por ello, ratificó su postura respecto a que la conversación entre la abogada e Hinostroza es “inocua”.

"Es una conversación entre personas que trabajan juntos o que se conocen socialmente. Y es una conversación que no dice absolutamente nada. Yo creo que si en el Perú nos dedicamos a prejuzgar, a sentenciar a las personas, a sentenciarlas descalificándolas profesionalmente por una conversación así, por favor, estamos llegando a la prehistoria del derecho. Estamos peor que en el tribunal de la Inquisición”, dijo Carlos Tubino.

No obstante, el legislador fujimorista dejó en claro que no dice que la abogada Carmela de Orbegoso “no esté en la mira” por el audio con César Hinostroza", pero que esto no es carta libre para descalificarla.

