Aspirante al TC tras audio con Hinostroza: “No me aferro a mi candidatura”

La candidata del fujimorismo para integrar el Tribunal Constitucional (TC), Carmela de Orbegoso Russell, sostuvo que si el Congreso cree conveniente que se retire de postular “dará un paso al costado”. La abogada es cuestionada por tener un audio con César Hinostroza, presunto líder de Los cuellos blancos del puerto, al que llama “hermanito lindo”.

De Orbegoso antes de que se difunda la conversación sostuvo que sería “imposible tener un audio” con el exmagistrado; sin embargo, luego de conocerse la relación cercana con Hinostroza Pariachi calificó de “inocua” el diálogo.

“Si creen (que debo retirarme), encantada, doy un paso al costado”, puntualizó. (...) Lo más importante en la vida no es un cargo, es la dignidad, eso es lo más importante”, declaró para Perú21.

La candidata de Fuerza Popular, planteado por el parlamentario Luis Galarreta, integra la lista de los 11 abogados que la comisión especial del Congreso recomendó al Pleno para que se seleccione a 6 de ellos y reemplace a los actuales magistrados del TC.

“Corresponde a mí decir que esta es una conversación inocua, yo no voy a interrumpir jamás un proceso por el cual el Perú tiene que tener este Tribunal Constitucional. Lo más importante es que el Perú avance, y no me aferro a nada más”, enfatizó.

Audio de candidata al TC con César Hinostroza

La conversación entre Carmela de Orbegoso Russell y César Hinostroza, ahora en proceso de extradición al Perú, se conoció por la investigación fiscal del caso Los cuellos blancos del puerto.

El Ministerio Público considera que entre ambos existe una relación cercana porque la conversación telefónica se registró el 15 de enero de 2018, casi 9 años más tarde de que el entonces juez la nombrara vocal suplente en la Corte del Callao en el 2009.

En la llamada la candidata del fujmorismo lo saluda llamándolo “Cesitar", “hermanito lindo”; Hinostroza Pairachi le responde con la misma familiaridad. En otro momento, el magistrado le preguntó por el empresario Elisbán Belisario, a quien busca contactar para coordinar una visita a Panamá.

El número registrado en el audio por el que ahora se le cuestiona, es el mismo que De Orbegoso consignó en su hoja de vida ante el Congreso de la República.

Lo negó

No obstante, antes de que se revelara la conversación con César Hinostroza, la abogada negó haberlo conocido y que quizá lo habría visto de lejos.

“(¿Conoce a César Hinostroza?) ¿Yo? Jamás. Eso es imposible. Es como si conociera al presidente de la República, no se me ocurriría tener jamás un audio con el presidente de la República, menos con el señor ¡Dios mío! De ninguna manera”, respondió la abogada a El Comercio.