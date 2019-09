Cardenal Barreto: Hay políticos que quieren el poder con motivaciones subalternas

El cardenal Pedro Barreto, consideró este sábado que las divisiones políticas, como la que se vive en la actualidad entre el Congreso y el Ejecutivo, pueden llegar a ser perjudiciales pues llevan consigo la posibilidad de conducir a la ruina.

En diálogo con Radio Nacional, el purpurado estimó que la división en un país puede esconder “causas detrás, en el fondo, de corrupción”.

"Invoco a todos a que busquemos lo que nos une. Si hay división, puede haber causas detrás, en el fondo, de corrupción. Yo creo que estamos en un momento, algunos dicen, muy difícil; pero yo lo veo desde el punto de vista de esperanza”, dijo el cardenal Barreto.

Para el eclesiástico, la distancia entre los encargados de llevar las riendas de la nación "no ayuda, definitivamente, a crear consciencia de la solidaridad en toda la sociedad”.

Por ello, el cardenal acotó que, como sociedad, corresponde, “aunque nos duela en el alma", continuar con el respaldo a los poderes del Estado, "que nos llevan adelante”.

Por otro lado, el religioso también cuestionó los enfrentamientos que se suscitan en el espectro político nacional. Sobre el choque entre el Congreso y el Ejecutivo, el clérigo preguntó: “¿qué cosa hay detrás de esa división?”.

"¿Qué cosa es lo que motiva [esa separación entre el Congreso y el Ejecutivo]? Yo no soy político, y no quiero entrar en ese tema más específico; pero sí puedo afirmar que, en toda división, hay intereses de grupo. Y ahí está la pugna. No se busca el bien de todo el Perú”, consideró el purpurado.

El cardenal Barreto no hizo distinciones entre las banderas políticas que estos actores pueden esgrimir en la palestra, pues consideró que pese a estas, aún subsisten los intereses de grupo en estas divisiones, no importa que “sean de derecho o de izquierda".

“La política es buscar el bien común de la sociedad, y todos somos políticos. Pero hay política partidista, de grupos, que quieren el poder, pero con motivaciones subalternas. Uno se pregunta: ¿por qué tantos partidos políticos? ¿Por qué el ansia desmedida de “servir” políticamente? Estamos viendo que la política es para servirse; que el poder que el pueblo da, [se usa] para beneficio personal o para beneficio de grupos”, criticó el cardenal.