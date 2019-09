Hildebrandt: El fujimorismo sigue siendo la basura tenaz que nos persigue

El fundador de Radio Programas del Perú (RPP), Manuel Delgado Parker, falleció el último lunes. El periodista César Hildebrandt lo recordó como un “buen hombre” pero también rememoró su acercamiento con la corrupción fujimorista, tema de su columna semanal.

“Era un buen señor el señor Manuel. En zeñó Manué, como casi le decían sus hagiógrafos y sus empleados. Y, sin embargo, el fujimorismo lo socavó, lo minó, lo reclutó, lo salpicó”, escribe Hildebrandt.

El director del semanario 'Hildebrandt en sus trece’ compartió la transcripción de una conversación que el fundador de la radio local tuvo con Vladimiro Montesinos, asesor del entonces Alberto Fujimori, para coordinar el favorecimiento al Gobierno a través del medio de comunicación.

“No por crueldad sino para que todos recuerden qué fue el fujimorismo -y qué sería en el caso de que su sociópata heredera llegara al poder- paso a transcribir parte de la conversación”, continuó.

En el diálogo del 15 de agosto de 1999, se reunieron Manuel Delgado Parker junto a Ernesto Schütz y Vladimiro Montesinos. El fundador de la radio local le pide al jefe de Inteligencia que intervenga en el proceso judicial que seguía contra su hermano Genaro por la venta de las acciones a la empresa Bell South.

“Ese era el Perú pestilente del fujimorismo. Ese es el fujimorismo que las Bartra pretenden seguir vendiéndonos como si el arrepentimiento lo hubiese renovado, como si no siguiese siendo la basura tenaz que nos persigue”, enfatizó.

Lo que Manuel Delgado no sabía era que Vladimiro Montesinos ya había conversado con su hermano Genaro y le había prometido ayudarle en el proceso judicial a cambio de retirar al periodista César Hildebrandt de su programa de televisión en el canal que manejaba.

Parte de la transcripción de Manuel delgado Parker con Vladimiro Montesinos

En la primera parte de la conversación entre Manuel Delgado Parker, Ernesto Schütz y Vladimiro Montesinos se acordaban acciones para que la radio local emitiera noticias a favor de Alberto Fujmori y ataque a sus opositores.

El fundador de RPP Noticias se mostraba muy flexible en ese aspecto e incluso les facilitaba que el Gobierno de Fujimori proponga los temas a tratar, las horas y los tiempos que den la información que a ellos les convenían.

Manuel Delgado: “Y además, yo si la orden, ‘Oye, el presidente lo que quiera transmitir, a la hora y en el día que quiera y punto’”.

Montesinos: No, es tomarse la sumatoria de valores.

Manuel Delgado: No, además a mí me importa, a mí me importa como medio. O sea, que yo quier, considero que esa información es valiosa para la gente, para el público. Yo pensaba lo siguiente, iniciar un programa de una hora diaria de micro abierto, a partir del día 10 de octubre, 6 meses antes de las elecciones, en un horario central, 9 de la mañana, 0 de la mañana, y en ese horario abrir e micro sobre temas, temas concretos, temas reales, vinculados al plan de gobierno, fundamentalmente. (...) En ese proyecto yo me ofrezco que la mayoría de las voces sena voces a favor, ¿ya? Con la ayuda de ustedes y con lo que yo pueda hacer.

Montesinos: Claro.

(...)

Montesinos: Tenemos que ser directos porque no...

Manuel Delgado: ...nos cuelan.

Montesinos: Se cuela la información. Nunca se ha descubierto la relación que tenemos.

Ernesto Schütz: No.

(...)

Manuel Delgado: Pero sí me interesa, oye, sí me interesa que me ayudes.

Montesinos: No, no, estamos de acuerdo porque justamente el esquema, como le dije a Ernesto, era hacer un pape de apoyo donde yo me comprometo a algo, ya quedamos en una cosa formal, estamos quedando ¿no? Ahora con Ernesto hemos retomado el tema y ¡caracoles! le estamos dando... Ahora eso significa que yo con Genaro me puedo pelear a muerte, me va a odiar, pero igual no me interesa.

Ernesto Schütz: Pero además acá tenemos dos cañones..

(...)

Manuel Delgado: Nosotros seguimos una cosa que es importante, seguimos siendo fuertes. seguiremos siendo fuertes si nos manejamos bien frente al público.