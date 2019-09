Demolición en el Cusco

Precedente de protección

Raúl Pacheco, antropólogo, editor de la revista Ideario del Cusco.

La orden judicial que dispone la demolición del hotel Sheraton de la calle Saphi del Centro Histórico de Cusco marca un precedente en la protección de nuestro patrimonio cultural. Primero, nunca antes se logró que constitucionalmente nuestro legado histórico sea no solo protegido sino resarcido; y segundo, porque esta sentencia ha sido un logro de la sociedad civil, de abogados y colectivos organizados al margen del Estado y, en cuyo proceso, tanto la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) como la Municipalidad del Cusco fueron simples espectadores que miraron de reojo y desde un costado esta lucha. Es más, hoy la DDC Cusco arguye que la sentencia no es clara y no sabe qué demoler.

..........................

Justa, pero tardía

Marlon Rodríguez, especialista en ciudades.

Las inversiones deben ser estrictamente reguladas y no podemos concebir un centro histórico como un gran complejo hotelero. Unesco fue enfático al advertir que, de no proceder con la demolición de la construcción, la consecuencia natural sería el retiro de Cusco de la lista de patrimonio mundial, trayendo consigo nefastas consecuencias en la economía de la ciudad generada por el turismo, principalmente. Es una decisión tardía, pero ejemplar. Una construcción por encima de las regulaciones y permisos llegó a su fin. Aunque su demolición sea inminente, nada devuelve a la humanidad la autenticidad de muros y andenes incas que yacen desmontados en las bases de esta disonante obra.