César Acuña participó en cumbre de Premios Nobel en México

César Acuña participó en la décimo séptima Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz en la ciudad de Mérida, en México, en su calidad de fundador de la Universidad César Vallejo.

El excandidato a la presidencia de la República asistió al foro junto a 30 personalidades del mundo vinculadas a la lucha por la paz y la democracia en el mundo.

PUEDES VER Acuña afirma que crisis política se puede agudizar poniendo en riesgo el país

Durante su participación en la cumbre, el líder de Alianza Para el Progreso destacó que el propósito de la reunión es comprender la responsabilidad de todos los seres humanos para dejar una marca por la paz mundial a través del trabajo para disminuir la pobreza y la desigualdad.

Acuña tomo parte el último jueves en un taller impartido por la ganadora del Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum, denominado “Juventud y Migración”.

Otras figuras políticas internacionales que participaron en la cumbre fueron el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos; el ex primer ministro de Irlanda del Norte, David Trimble; y el expresidente de Polonia, Lech Walesa, laureado con el Nobel en 1983.

Jody Williams, Shirin Ebadi y Leymah Gbowee y Rigoberta Menchú acudieron como activistas en representación de los Estados Unidos, Irán, Liberia y Guatemala.

“Estamos aquí porque creemos en la lucha contra los crímenes de la humanidad decimos no a los crímenes, decimos no a las armas nucleares, decimos no a la intolerancia, la falta de respeto al racismo, la discriminación y la valoración del ser humano como un ser prodigioso”, dijo Rigoberta Menchú durante su intervención en la mesa que compartió con César Acuña.

La Cumbre continuará este viernes y el próximo sábado 21 de setiembre, con un “Concierto de la Paz” a cargo del cantante Ricky Martin. Finalmente, el foro concluirá el domingo con una carrera.