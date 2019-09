Banalización de la inmoralidad

La defensa de Vicente Silva Checa afirma que Vladimiro Montesinos lo engañó cuando lo implicó en la compra encubierta del canal de cable CCN con fondos de las Fuerzas Armadas, para atacar a la oposición y promover la re-reelección de Alberto Fujimori. Mentira. De la transcripción oficial del “vladivideo” de la reunión en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), ocurrida el sábado 6 de noviembre de 1999, se desprende que Silva actuó como testaferro de Montesinos y que incluso perfeccionó la operación fraudulenta, a sabiendas de que se trataba de un crimen, instigado por su contraparte, que por entonces afrontaba acusaciones de crimen y corrupción. Pero no le importó.

“Aquí redacté el recibo como tú pediste y le hice una pequeña nota que es una declaración mía. (...) Sí, pues, imagínate que aparezca un narcotraficante y diga: ‘Las acciones son mías’. ¡Puta, me dan cadena perpetua!”, advirtió en esa cita clandestina Vicente Silva a Montesinos.

“Yo no soy idiota para no entenderlo”, aclaró Silva al jefe de facto del SIN, precisando que sabía perfectamente que estaba metido en un esquema inmundo de robo de dinero para beneficio de Fujimori: “Yo no puedo salir corriendo ahorita y decirle a mi mujer: ‘¡Mira, he comprado un canal, y la puta madre!’”.

Pero Silva aceptó hacer el trabajo sucio, pero no lo asumió como tal, sino como una acción por una supuesta causa justa. Banalizó la ilicitud, la maldad, lo aborrecible de su proceder:

“Debieran entender las altas autoridades (Fujimori) que en realidad se está haciendo un servicio”, dijo.

“Y ellos lo van a pagar, lo van a reconocer”, le aseguró Montesinos.

“Tú lo sabes, Vladimiro, yo no estoy haciendo nada inmoral”, apuntó Silva, con cinismo, en el encuentro clandestino en el que, además, intercambiaron ideas sobre cómo atacar a los opositores y a la prensa independiente, mediante basura lanzada por la “prensa chicha”.

“¡Los vamos a cagar!”, se mataba de risa Vicente Silva con su cómplice, yunta, parcero, Montesinos.

Es imposible que Keiko Fujimori no estuviera enterada de los antecedentes de Silva, como su padre lo estuvo de Montesinos cuando lo contrató en 1990. O quizás por eso mismo reclutó a Silva como asesor legal en 2009, y lo mantuvo hasta el momento de su detención. Probablemente Silva diga a las autoridades que tampoco hizo nada inmoral.