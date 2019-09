Arequipa: Gastos excesivos de Candia en comidas obligan a replantear política de viáticos

Arequipa. Que el alcalde Omar Candia haya demostrado un apetito voraz y la Contraloría lo haya observado tuvo reacciones distintas. El regidor de la municipalidad provincial de Arequipa, Jorge Condori, planteó la revisión y modificación de la directiva de viáticos de la comuna.

Según un informe de alerta de la Contraloría, observa los gastos de alimentación de Candia cuando viaja a la capital para realizar gestiones. En las boletas declaradas por la autoridad hay hasta tres platos de fondo devorados en el almuerzo. Son viajes realizados en enero, febrero y marzo de este año. Algunos funcionarios justifican como gasto una lata de café.

Para Condori, la compra de platos de comida no puede ser medida estrictamente, pues puede haber autoridades a las que les guste comer, por lo que consumen hasta dos platos en el almuerzo. “Incluso, si la autoridad se encuentra con algún abogado, ingeniero con el que se quiere tener una reunión en la hora del almuerzo, el alcalde tiene que invitarle la comida, no se le dice al invitado que pague su cuenta”, dijo.

En lo que sí discrepó es en la variación de viáticos que se entrega a los funcionarios. El tope es 320 soles. Esa cantidad se da tanto a un alcalde como a un secretario de cualquier gerencia.

“Eso sí debe ser diferenciado; un gerente, subgerente no puede tener el mismo gasto”, señaló. Por su parte, la asesora de la municipalidad, María Antonieta Torres, también observada por consumos por la Contraloría, señaló que no se puede medir subjetivamente lo que se consume; además de que no se sobrepasó el monto que se le designó como viáticos. “Para entregar viáticos al alcalde, esto pasa por una directiva que evalúa, no sabemos en qué contexto se dieron esos consumos”, agregó.