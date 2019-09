Vicente Silva fue testaferro de Montesinos y asesor de Keiko Fujimori

Por: Ángel Páez

Como un acto descabellado, sin fundamento y antojadizo criticó la bancada de Fuerza Popular la decisión del fiscal Juan Domingo Pérez de interrogar a Vladimiro Montesinos con relación a la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori. Por el contrario, existe un poderoso cordón umbilical que vincula a Montesinos y la lideresa naranja: el abogado Vicente Silva Checa.

Y no se trata de una hipótesis sino de un hecho comprobado.

Pérez resolvió formular preguntas a Montesinos porque Vicente Silva proviene del entorno del exasesor de Alberto Fujimori y exjefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Además, fue asesor de Jaime Yoshiyama Tanaka en varios de los cargos que ejerció durante el mandato de Fujimori (1990-2000).

Como es sabido, Jaime Yoshiyama participó en la construcción de Fuerza 2011 –actualmente Fuerza Popular–, dirigió abiertamente la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011 y lo hizo desde la sombra en la campaña de 2016.

Además, la decisión de preguntar a Montesinos se origina porque recientemente el extesorero, expersonero legal y exabogado de la cúpula de Fuerza Popular, el abogado Luis Mejía Lecca, declaró al fiscal Pérez que Vicente Silva Checa era parte del cogollo íntimo de Keiko Fujimori y que encabezaba “el brazo legal” del partido naranja.

El testimonio de Vladimiro Montesinos servirá para establecer el papel que desempeñó Vicente Silva en el régimen de Fujimori, el papel que desempeñó junto con Yoshiyama y la participación que tuvo en la compra del canal de cable CCN con fondos del SIN. Como consta en el “vladivideo” del 6 de noviembre de 1999, Silva actuó como testaferro de Montesinos para ocultar la procedencia ilícita del dinero a fin de adquirir el medio de comunicación para usarlo en la campaña de la re-reelección de Alberto Fujimori. Montesinos ya declaró que la operación encubierta la hizo bajo las órdenes de este, pero será importante refrescarles la memoria a los fujimoristas, quienes alegan que es un sinsentido interrogar a Montesinos.

El propio Vicente Silva Checa aceptó su relación con Montesinos: “A Montesinos lo conocí en 1994 cuando trabajé con Jaime Yoshiyama. (...) Era el asesor principal del presidente (Fujimori), una autoridad importante. Cualquier profesional convocado por un asesor importante tiene casi la obligación de asistir”, dijo (La República, 22/01/2001).

En el “vladivideo” mencionado claramente se escucha que Silva acepta ser testaferro de Montesinos para ocultar que el verdadero comprador del canal CCN era el gobierno de Fujimori por intermedio del Ejército y que lo manejaría el SIN, por lo que estuvo preso durante 29 meses y con detención domiciliaria otros 11 meses.

PUEDES VER Acción Popular confirmó que no se retirará de la Comisión de Ética

También admitió que fue Jaime Yoshiyama quien lo introdujo en el entorno de la lideresa de Fuerza Popular: “Mi amistad con Yoshiyama me acercó a Keiko Fujimori, en 2009 (antes de las elecciones presidenciales de 2011 y 2016). La he visto en reuniones y en la casa de Jaime Yoshiyama”, precisó en una entrevista con el periodista Beto Ortiz en ATV, el 25 de octubre de 2018, lo que confirma la procedencia del interrogatorio a Montesinos.

Por lo tanto, Keiko Fujimori (quien el 13 de enero de 2008 afirmó al programa “Cuarto Poder” que “a mí no me consta que el señor Montesinos cometió delitos”) sabía perfectamente del pasado criminal de Vicente Silva Checa y de su vinculación estrecha con el exasesor de su padre. ¿O ya no recuerda que el apodo del abogado Silva en el “Grupo Titanio” –la cúpula de Fuerza Popular– era “Óscar” y el de ella “Ruth”?

PUEDES VER Mark Vito informa que Fiscalía le ha pedido nueva información sobre ingresos de su empresa

Abogado: “Será difícil sostener esta teoría”

“Ninguno de los abogados que participamos en este caso entendemos cuál es la vinculación que puede tener Vladimiro Montesinos en el caso. Él tiene 18 años preso, desde el 2001, y este caso está vinculado a aportes que habría recibido Fuerza Popular en 2011 y 2016”, señaló el abogado de Vicente Silva Checa, Carlos García Asenjo.

“La intención del fiscal José Domingo Pérez sería demostrar que Montesinos tuvo una relación con mi patrocinado hace más de 20 años, para indicar que luego fue asesor de Keiko Fujimori o Fuerza Popular, lo que explicaría algunos hechos, pero será muy difícil de sostener esta teoría. Mi patrocinado no tiene ninguna relación con el partido”, añadió.