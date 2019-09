Glave: Parece irresponsable elegir a miembros del TC en el actual contexto

Tras la definición de los 11 candidatos al Tribunal Constitucional, la congresista Marisa Glave cuestionó el proceso de evaluación de los postulantes, señalando que tuvo que ser transparente y haberse realizado con plazos.

“Nuestra vocera (Indira Huilca), en las reuniones, ha estado planteando que este mecanismo (de evaluación) no puede ser opaco. Si estamos buscando opción de invitación, no tiene ningún sentido que no se haya hecho de manera transparente, con tiempo y plazos”, expresó Glave a la prensa.

La definición de 11 candidatos al Tribunal Constitucional se realiza en un contexto en el que se encuentra pendiente de revisar los hábeas corpus por los casos de Keiko Fujimori y el expresidente Alberto Fujimori. Asimismo, en medio del debate del proyecto de adelanto de elecciones.

Marisa Glave sostuvo que el objetivo es que de esta liste de 11 candidatos se elijan a los 6 futuros miembros del TC, pero criticó que se de en la actual coyuntura. “¿Podemos hacerlo ahora, en medio de este contexto, donde ni siquiera sabemos si va a haber adelanto de elecciones? Nos parece una irresponsabilidad”, señaló.

Al igual que Marisa Glave, sus colegas de Nuevo Perú han criticado el proceso realizado por la comisión especial para definir a los candidatos del Tribunal Constitucional.

Ya Indira Huilca había indicado señalado que con la elección de los seis magistrados, la bancada de Fuerza Popular pretendía boicotear una eventual cuestión de confianza del gobierno por el adelanto de elecciones. Asimismo, Alberto Quintanilla expresó que en media hora se había definido a los 11 candidatos, cuando el tiempo que proponía la bancada era de mes y medio.