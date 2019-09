Martín Vizcarra Cornejo: SEDAPAL no se privatizará

Le tomamos la palabra

Luisa Eyzaguirre, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores. SUTESAL.

El presidente, Martín Vizcarra, reconoce el rol importante para la población que cumple Sedapal y ha dicho que no se privatizará. Eso debe estar acompañado de acciones concretas y no solo de palabras. Por ello exigimos que se derogue el DS 214-2019 EF, que pone en venta las acciones de las empresas del Estado, incluyendo Sedapal, en un mínimo del 30% (puede llegar a 100%). Si se venden las acciones, el comprador será el dueño y buscará recuperar su inversión y tener ganancias lo más pronto posible elevando las tarifas en perjuicio de la población. No lo podemos permitir, Sedapal es una empresa rentable que brinda un servicio que es un derecho humano y no un negocio que deba generar lucro.

Los privados ya fracasaron

José Atoche Gómez, dirigente vecinal distrito Mi Perú.

Como norteño conocí de cerca la mala experiencia del pueblo de Tumbes, quienes permitieron la concesión de su empresa de agua y en los 13 años que tuvo operadores privados su situación empeoró, a pesar del dinero con que fue subsidiada, y tuvo que volver al sector público. Si el presidente quiere el respaldo de la población debe fortalecer Sedapal y las empresas de agua del país. No podemos permitir que caiga en manos privadas ni en la corrupción. Como pobladores de Lima y Callao vamos a defender a Sedapal como empresa pública y exigiremos en las calles, este 26 de setiembre, servicios públicos de calidad en educación, salud, agua y saneamiento, rechazando todas las leyes privatizadoras.