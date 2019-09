Hermano de Martín Vizcarra niega vínculo con presunta organización criminal [VIDEO]

César Vizcarra Cornejo, hermano del presidente de la República, Martín Vizcarra, negó este jueves cualquier vínculo con la presunta organización criminal “Los Saqueadores de Ilabaya” de Tacna. Los implicados son acusados de actos de corrupción.

En una entrevista exclusiva para La República, desde Moquegua, el hermano del primer mandatario señaló que para él todo se trataría de una equivocación por parte del fiscal quien lo incluyó en el caso.

El último miércoles, el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Tacna incluyó a César Vizcarra en la investigación preliminar que se sigue a esta organización. Lo investigan por el presunto delito de peculado por apropiación.

Investigaciones

“Los Saqueadores de Ilabaya”, presuntamente liderada por Luis Cerrato, exalcalde del distrito de Ilabaya, en la provincia tacneña de Jorge Basadre, se habrían dedicado -en los últimos años- a la apropiación de los dineros del municipio a través de falsos servicios y compras. Son más de 30 hechos de corrupción que son materia de investigación.

Durante las investigaciones un testigo declaró que en 2018 el municipio alquiló maquinaria a una empresa para una obra de defensa ribereña. Esa maquinaria nunca llegó y se gastó seis millones de soles.

La empresa a la que solicitaron el servicio sería la de César Vizcarra. Sin embargo, esté niega rotundamente que la exgestión del distrito de Ilabaya, haya firmado algún contrato con su empresa C y M Vizcarra.

“Incomprensible me han incluido. Nosotros no tenemos ningún contrato con Ilabaya, no conozco al exalcalde, no conozco Ilabaya”, dijo Vizcarra.

Añadió que, a quién sí alquilaron la maquinaria es a otra empresa de nombre Castro, con quien el municipio había hecho el contrato. Sin embargo, señala que el contrato no fue por S/ 6 millones sino por S/ 205 mil.

“Yo atribuyo a una falta de información del fiscal, ha tomado demasiado enserio un dicho de una persona, pero no hay ninguna razón. Yo reafirmo, nosotros no hemos actuado de manera incorrecta”, agregó.

El hermano del presidente señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación por parte del Ministerio Público, pero que acudirá a todas las citaciones que le hagan para demostrar su inocencia.

Entrevista