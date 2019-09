Loza sobre salud de Keiko Fujimori: “Esperamos que este jueves o viernes emitan el diagnóstico”

Giuliana Loza, defensa de Keiko Fujimori, indicó el último miércoles 18 que espera la emisión del diagnóstico médico de la lideresa de Fuerza Popular, la misma que podría realizarse entre este jueves 19 y viernes 20.

En declaraciones para RPP, la abogada detalló que, desde la noche del pasado sábado 14 de setiembre, la excandidata presidencial fue sometida a diferentes exámenes médicos en la Clínica Centenario, en Pueblo Libre, al que llegó por problemas coronarios.

“Le han realizado exámenes, resonancias, mediciones de la presión y coronarias, evaluaciones neurológicas. Nosotros esperamos que entre este jueves y viernes los médicos nos puedan informar cuál es el diagnóstico”, expresó.

Asimismo, Loza Ávalos mencionó que la familia de la lideresa fujimorista está preocupada por no conocer con exactitud “qué es lo que tiene”, ya que “ella no sufría de estos males”.

Horas antes de la entrevista que brindara Giuliana Loza, Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, también manifestó su preocupación por la salud de la lideresa de Fuerza Popular.

Además, aprovechó la atención de la prensa para detallar que su esposa ingresó a la mencionada clínica “con un fuerte dolo en el pecho” y con presión alta, por lo que le suministraron medicamentos por vía intravenosa que consiguieron estabilizarla.

“La prueba de esfuerzo le tomaron hace dos años y los resultados fueron espectaculares, pero hoy obviamente no ha sido lo esperado, no se necesita ser doctor para notar que su salud no está bien”, agregó.