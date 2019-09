Estatales temen la reducción de sus sueldos

Redacción sur

Las calles de varias ciudades del Sur se repletaron de trabajadores estatales, mientras en varias entidades públicas la atención fue suspendida.

Los trabajadores que paralizan por 48 horas pertenecen al Decreto Legislativo N.° 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público). La medida de fuerza que concluye hoy se percibió en Cusco, Arequipa, Puno y Tacna.

Los trabajadores plantean la derogatoria del Decreto Supremo N.° 261-2019, que dispone que los servidores de ese régimen cobren un monto único consolidado como remuneración. Con ello afectan sus ingresos mensuales, se elimina el pago de algunos beneficios adicionales al sueldo y a futuro ocasionaría que reciban pensiones inclusive inferiores a S/ 500.

La cuestionada norma, publicada por el presidente Martín Vizcarra en junio pasado, prohíbe que personal administrativo reciba otro ingreso, subvención o asignación por cualquier concepto o fuente de financiamiento, en especie o dinero, en forma adicional al monto único consolidado. Solo está permitido el pago del beneficio extraordinario transitorio y el incentivo único que se otorga a través del Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo (Cafae). Por este concepto un trabajador, dependiendo de su categoría (auxiliar, técnico, profesional y funcionario), percibe entre S/ 950 y S/ 1200.

Actualmente, los servidores, dependiendo de la entidad en la que laboran, reciben varios beneficios además de sueldo y Cafae. Se puede mencionar la asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio, CTS de un sueldo en julio y diciembre, subsidio por fallecimiento de tres sueldos a sus familiares, gastos de sepelio de deceso de un familiar directo equivalente a dos remuneraciones. También reciben alimentos, uniformes, etc.

El decreto

Según este decreto, los sueldos únicos, de acuerdo a las categorías (auxiliar, técnico, profesional y funcionario), oscilarán entre S/ 512.80 y S/ 854.26, más el Cafae. El dirigente de los trabajadores del sector salud en Cusco, Carlos Apaza, agregó que el decreto dispone que solo el 65% del monto único consolidado "queda afecto a cargas sociales y es de naturaleza pensionable". Es decir, sólo del 65% del sueldo mensual se descontará para CTS y aportes a ONP o AFP.

Si un servidor gana S/ 800, dice el dirigente, el descuento para su pensión se aplicará sólo al 65% de este monto. "Con esto, nuestras pensiones serán de hambre", dijo Apaza.

Movilizaciones

Los manifestantes marcharon en casi todas las ciudades. En Cusco empezó a las diez de la mañana y concluyó pasadas las dos de la tarde. En Puno, los trabajadores del sector Educación, así como de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, se plegaron a esta medida de lucha. El secretario general de la CGTP Puno, Luis Mamani, señaló que todos los sindicatos acatan la protesta de “brazos caídos”.

En tanto, en Moquegua, después de una concentración en la plaza Simón Bolívar, los servidores marcharon por las principales calles. Llevaron cargando un ataúd simbólico con el nombre del presidente Martín Vizcarra. El paro preventivo concluye hoy. Pero si el decreto no es derogado, habría una protesta indefinida.v

Chapa a colectivos: Que me denuncien

Arequipa no fue la excepción en esta protesta de los estatales. José Luis Chapa, secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), participó activamente. También se refirió a las denuncias que presentarán los colectivos por la paz contra él (conflicto Tía María). “Que me denuncien, no tengo miedo. He luchado siempre por el valle de Tambo. Ya antes me han investigado por eso. A ellos deberían investigarlos, porque se han vendido a la Southern”, aseveró.