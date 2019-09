Lescano: “Acción Popular le hace el juego al fujimorismo al quedarse en Ética”

El congresista Yohny Lescano comentó este jueves que su agrupación política, Acción Popular, le sigue el juego a Fuerza Popular al mantener un representante en la Comisión de Ética Parlamentaria.

El último miércoles 18, esta bancada informaron que decidieron “democráticamente” no renunciar a la Ética, tras evaluar la recomendación de retirarse de ella.

En declaraciones para La República, el legislador indicó que, de manera interna, pidió a sus colegas de bancada que se renuncie a la comisión que preside Janet Sánchez, ya que considera que es usada para “persecución política”.

“Una decisión absolutamente equivocada. Creo que hay suficientes argumentos para retirarse de la Comisión de Ética, porque está siendo utilizada para persecución política. Si no quieren, que asuman la responsabilidad política por hacerle el juego al fujimorismo”, expresó.

Consultado por coordinaciones como bancada, Lescano Ancieta sostuvo que no asiste a las reuniones con sus colegas, porque no lo apoyaron cuando el Pleno del Parlamento aprobó que sea sancionado por 120 días a raíz de una denuncia por presunto acoso sexual.

“Seguiré en la bancada porque soy de Acción Popular. La pelea se hace internamente. Ellos, quizá, van a querer sacarme de la bancada, pero el partido a nosotros nos respaldan. No voy a las reuniones porque les he dicho que no puedo estar ahí cuando ellos fueron infraternos conmigo cuando presentaron la calumnia del acoso”, agregó.