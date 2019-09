Acción Popular confirmó que no se retirará de la Comisión de Ética

La agrupación parlamentaria Acción Popular informó a través de sus redes sociales que continuará integrando la Comisión de Ética, pese al pedido de otras bancadas de que diera un paso al costado.

“La Bancada Acción Popular decidió democráticamente no retirarse de la Comisión de Ética, después de evaluar la recomendación de no participar en ella. Consideramos que la defensa de nuestras posiciones debemos hacerla desde adentro y no pateando el tablero”, se lee en un breve mensaje.

Como se recuerda, Banda Liberal, Peruanos por el Kambio, Acción Popular, Nuevo Perú y Unidos por la República optaron por renunciar a Ética debido a que -aseguran- no habría garantías de imparcialidad en la comisión.

Recordaron también que en la Junta de Portavoces solicitaron la recomposición de la mesa de trabajo a fin de que cada bancada tenga un integrante, lo cual si bien fue atendido, permitió que Fuerza Popular aumentara su número de representantes hasta en ocho.

“Los liberales y otras bancadas nos hemos retirado de Ética porque nuestros pedidos de recomposición no han sido escuchados. ¡No queremos que siga siendo utilizada para blindar a amigos y golpear a enemigos! Para evitarlo, hemos propuesto que no sea integrada por congresistas”, dijo al respecto Gino Costa.

Por otra parte, Alianza para el Progreso también desestimó salir de Ética; así lo informó su vocero, Luis Iberico, que también buscó aclarar que en caso observen alguna irregularidad en la revisión de las denuncias contra el fujimorismo y aliados que lleguen a la comisión, evaluarán irse.

Foto: Captura.