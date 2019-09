¡Al pueblo se le respeta!

Y se le escucha, y se le hace caso, y se le informa. Hablar del pueblo tal cual, tengas la profesión que tengas, cumplas el papel que tengas que cumplir, es hacer política. Quienes crean que no se está haciendo política al ir a la comisión presidida por el fujimorismo, dispuesta a dilatar la discusión del adelanto de elecciones (y cualquier otra medida que los saque de ahí), y decir que “al pueblo no se le hace caso”, están muy equivocados. Esto no es una opinión técnica o de interpretación constitucional así que responder por ese lado no nos lleva a ninguna parte.

El papel de constitucionalistas, analistas, entre otros presentes en la Comisión de Constitución es bastante claro: validar la posición del fujimorismo. No se va a invitar a “opinólogo” alguno contrario a lo que la mayoría parlamentaria busca justificar. La derecha de este país tiene a sus propios “académicos”, que convenientemente sueltan frases de impacto político haciéndolas pasar por técnicas.

Quizá la izquierda pueda aprender y apuntalar a sus asesores o convocar a especialistas desde otros enfoques: el “pueblo” tiene derecho por sobre todo a ser parte de la discusión política y los gobernantes el deber de dialogar y tomar sus decisiones escuchándolos. Ya hemos visto cómo ha quedado Tía María por aprobar una licencia sin diálogos previos, vemos cómo protestan los estudiantes de la San Marcos por el inicio de obras de un bypass planificado hace muchísimos años sin haberles consultado. Ahí están, a todas luces, las consecuencias de trabajar de espaldas al pueblo, de la falta de planificación y de diálogo.

Ahora bien, no solo es la discusión por el adelanto de elecciones lo que va a encender los ánimos. Se viene la elección para los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y ya se está conformando la comisión que tomará esta importantísima decisión. En lugar de formar un grupo de trabajo en donde, por lo menos, esté un representante por bancada, la Junta de Portavoces decidió dejar fuera al grupo Liberal y a Unidos por la República, mientras que el fujimorismo se quedó con DOS asientos.

Ojo que en medio de la discusión por el adelanto de elecciones o una nueva posible cuestión de confianza, el TC podría jugar un papel crucial en determinar qué se ajusta y qué no al marco constitucional. Mientras tanto, es bueno recordar que el pueblo, al que todos quieren mandar ahora, se movilizó en contra de la repartija el 2013 -logrando sacar a altos magistrados- y todo parece que volvería a hacerlo.