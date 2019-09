Ministra Flor Pablo admite que clases perdidas en Tambo “ya no se recuperan”

Deysi Pari

La ministra de Educación, Flor Pablo, fue invitada a la convención minera para disertar sobre el capital humano y las medidas que se están tomando para mejorar la educación. Sin embargo, el tema de la pérdida de labores escolares en el valle de Tambo, en la provincia de Islay, a consecuencia de las protestas contra el proyecto Tía María, no se pudo dejar de lado.

En una rueda de prensa, la ministra consideró que en las huelgas, se asume la pérdida de clases como si fuese algo normal y de cierta forma autocomplaciente. “Hay que ser bien enfáticos, las clases perdidas por más de un mes ya no se recuperan”, dijo.

La ministra definió como “una costumbre mala” que el sector educativo paralice, cuando otros sectores, como el de salud y la agricultura, se desarrollen en forma normal.

Ayer las labores se reiniciaron en los colegios del valle de Tambo. De acuerdo al reporte del Ministerio de Educación, hubo una asistencia escolar de 50%. Pablo señaló que la cifra es positiva e instó a los padres de familia a enviar a sus hijos a los centros educativos.

Servicios adicionales

Debido al considerable número de días de pérdida de labores, el Minedu ha dispuesto la instauración de servicios educativos adicionales en los colegios del valle. La Comisión que se constituyó de manera permanente en la zona se encargará de velar por este servicio, en vista de que no todos los niños aprenden al mismo ritmo. “No es un tema de horas, no es un tema de tareas, de sábados y domingos, es un tema de que no se pierdan los aprendizajes”, dijo.

Punto límite

Sobre la posibilidad de la pérdida del año escolar, la ministra señalo que, en este momento, se está en el punto límite. Si se logra reiniciar al 100% esta semana, se podrán ver las estrategias más personalizadas para recuperar labores.

Adicionalmente, se está incorporando personal a la UGEL Islay para hacer posible esta meta. “Es una estrategia bien fina en cada comunidad”, anotó Pablo.

Además, dijo que no es un tema de pasar el año, sino de garantizar el aprendizaje.

Nuevos institutos

De otro lado, se anunció que está prevista la creación de 26 institutos de excelencia en el país con un préstamo del BID. Harán dos de los que están proyectados.