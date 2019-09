El parlamentario de Frente Amplio Hernando Cevallos confirmó que su bancada no presentará ningún candidato al Tribunal Constitucional.

Como se conoce, una comisión especial del Parlamento está encargada de escoger a los nuevos integrantes del organismo.

Al respecto, surgió una polémica porque se evaluaba que cada una de las bancadas delegaría a uno de sus congresistas para participar en la comisión.

Sin embargo, en la Junta de Portavoces se decidió que solo hubiera 9, y que 2 de ellos fueran de la mayoría, Fuerza Popular. Con dicha determinación, agrupaciones como Unidos por La República y Bancada Liberal se quedaron sin opción de conformar la comisión.

Asimismo, se viene acusando que se intenta acelerar la elección de dichos magistrados con motivos políticos.

En ese sentido, Hernando Cevallos manifestó que no recomendará a ningún representante y exhortó a las demás bancadas a que tomen la misma postura.

“Nos hemos negado a presentar cualquier candidato con esas condiciones porque no hay garantía de una selección adecuada. Sabemos que esta celeridad tiene una clara intencionalidad (de Fuerza Popular)”, manifestó para a Ideeleradio.

“Ayer evaluamos si nos retiramos o no de la comisión (para elegir a miembros del TC). ¿Qué pasa si el Frente Amplio se retira solo? No pasa nada, igual van a elegir. Si hay un acuerdo entre las distintas bancadas para generar una deslegitimación de la selección y sus procesos, no cabe la menor duda que el Frente Amplio va a acompañar esa decisión”, añadió Hernando Cevallos.

Hasta el momento, Peruanos por el Kambio y Nuevo Perú tampoco han sugerido a ningún integrante para el TC.