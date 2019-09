Declaran en emergencia la casa museo de Vargas Llosa en Arequipa

Roberth Orihuela Q.

Arequipa. Los visitantes de la Casa Museo Mario Vargas Llosa no pueden apreciar cuatro de las 16 estaciones dedicadas a recrear la vida del premio Nobel de Literatura 2010.

La casa museo está ubicada en la primera cuadra de la avenida Parra de Arequipa. Es un inmueble del siglo pasado, donde nació Vargas Llosa en 1936. Ahí se montó un museo multimedia con reliquias personales del escritor —manuscritos, fotografías y condecoraciones—; el cual es administrado por el Gobierno Regional de Arequipa. Aparentemente, esta entidad no le da el mantenimiento debido.

Según la consejera Kimmerlee Gutiérrez, “el local está cada vez en peores condiciones”. Tiene muchas otras falencias de infraestructura y estética, que no permiten una buena experiencia a los turistas que buscan conocer la vida del autor de La ciudad y los perros.

Ante esta situación, el Consejo Regional acordó ayer declararlo en emergencia. Con esto, la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, a cargo de la administración, deberá invertir para reparar todo el daño acumulado desde el 2014, cuando se abrió al público.

De mal en peor

La denuncia inicial la realizaron en julio pasado los consejeros José Luis Hancco y Kimmerlee Gutiérrez. Observaron que las puertas de algunos ambientes no cuentan con seguros o tienen las chapas malogradas, y el sistema eléctrico está dañado, al punto que ni las luces de emergencia funcionan.

También las paredes están despintadas, las butacas del teatro se encuentran en mal estado y hasta los extintores hace mucho tiempo que no se cambian.

Sin embargo, eso no es todo. Los consejeros denunciaron que no existe un sistema idóneo para la boletería. Los ingresos bajaron a casi la mitad y los trabajadores se llevaban el dinero a su casa, debido a que en la biblioteca regional no cuentan con un lugar seguro.

“Sabemos que, en la gestión pasada, se recibía por venta de tickets un promedio de 3 000 soles al mes. Ahora, por algún motivo, la casa museo registra solo la mitad. Eso significa una gran pérdida”, explicó la consejera Gutiérrez. Las entradas para el museo están valorizadas en S/10 para extranjeros, S/ 5 para peruanos y S/ 3 para escolares.

Con este estado de emergencia, se espera que el Ejecutivo regional invierta en hacer las reparaciones, indicó el consejero Hancco. Este, además, advirtió de que debería ser pronto, puesto que con el Hay Festival, previsto en noviembre, muchos querrán visitar la casa donde nació el nobel.