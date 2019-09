Alarcón: “Molinelli debería tener un correcto proceso en los cánones de la justicia”

Este miércoles, el excontralor Edgar Alarcón se presentó a la Comisión de Fiscalización por el caso Chinchero, sosteniendo que la exviceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, debe tener un proceso correcto en la justicia. Su remoción de la institución se debió a cuestionamientos de presunto favorecimiento a su pareja, adquisición de autos, entre otros aspectos.

En declaraciones a la prensa, Alarcón Tejada indicó que para la Contraloría Molinelli tenía responsabilidad en la firma de la adenda, al igual que Martín Vizcarra dado que entonces era Ministro de Transportes.

“(Fiorella Molinelli) debería tener un proceso –dentro de los cánones de la justicia– correcto y, si es responsable, tendría que ser sancionada. Para la Contraloría, en su momento, sí es responsable”, expresó Edgar Alarcón.

Además, señaló que fue amenazado previo el informe que debía realizar la institución sobre Chinchero, aspecto que no se conocía previamente, aunque él sostuvo que lo denunció ante el exministro del Interior, Carlos Basombrío.

“Yo recibí al correo institucional de la Contraloría una amenaza que me decía ‘Chinchero tiene que ir’, con palabras soeces, ‘conozco a tu familia, qué haces y si es que, si Chinchero no va’, te vamos a dar donde más te duele”, señaló, asegurando que tras el informe sobre la concesión del aeropuerto tiene 12 procesos fiscales. “Denuncié el tema en su oportunidad al ministro Basombrío. Personalmente fue a la Contraloría. (…) al final concluyeron que no podía localizar el origen de este correo”, añadió.

Se recuerda que el Congreso removió en el 2017 a Edgar Alarcón de la Contraloría General de la República a raíz de las denuncias sobre adquisición y compraventa de automóviles, una liquidación y pago para su pareja Marcela Mejía cuando ella dejó de laborar en la institución, así como estar implicado en un audio donde le dice a un auditor que retire una acusación por haber adquirido vehículos.