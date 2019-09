30-S: la vida a plazos de un país precario

Siempre existe la posibilidad de que, al final, no pase nada, pero una fecha que se debería marcar en el calendario político peruano es el próximo lunes 30 de setiembre pues ese día puede ser decisivo en la guerra de desgaste entre el gobierno y el congreso fujiaprista.

De las declaraciones del presidente Martín Vizcarra se desprende que, luego de que el congreso no hiciera nada en todo agosto sobre el proyecto para adelantar las elecciones, este fin de mes se sabrá si lo están tonteando mientras dejan pasar el tiempo, o si, en verdad, van a tomar una decisión –en cualquier sentido– sobre la iniciativa.

“Esperemos que antes de que concluya setiembre finalmente se llegue a la decisión del pleno”, dijo Vizcarra el sábado en Moquegua, y el presidente del congreso Pedro Olaechea respondió que “nos sorprende el carácter del mensaje del mandatario el fin de semana, cuando su propuesta de adelanto de elecciones sigue en camino regular en la comisión de constitución: al congreso no se le puede imponer plazos”.

El plazo es relevante pues la demora en el debate del proyecto en la que está seriamente comprometido el fujiaprismo, con la batuta de esa experta en el arte del ‘ratoneo’ parlamentario que es Rosa Bartra, amenaza la concreción del adelanto electoral.

Según el experto en temas electorales Fernando Tuesta, “a partir de la próxima semana estamos en luz roja. Si es que de todas maneras todo esto se lleva adelante, los riesgos crecen. El plazo que tiene el Congreso es hasta mediados de setiembre”.

¿Qué hará el presidente si, como parece, el congreso no toma una decisión antes del 30-S? ¿Planteará una cuestión de confianza que el parlamento podría enredar entre la plaza Bolívar y la Casa de Pilatos del TC? ¿Hay más conejos en su chistera? ¿Espera que la revelación de los codinomes parlamentarios ablande al hemiciclo? ¿Hay espacio para la negociación en este entrampamiento, como desliza Luis Iberico cuando –en nombre de diez votos cruciales– anuncia que “APP no va a apoyar la propuesta del Ejecutivo: es factible el adelanto electoral, pero tiene que haber un previo consenso político y no imposición alguna”?

Solo faltan doce días para el 30-S, una fecha clave del calendario político.