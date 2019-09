Miguel Castro hizo falsos aportes para Keiko en 2016

Informe: Ángel Páez

Dos testigos confirmaron que, a solicitud del congresista Miguel Castro Grández, que fue elegido por Fuerza Popular y ahora integra la bancada de Alianza para el Progreso, se registraron como falsos aportantes de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016. Las declaraciones de ambas personas ratifican que, así como ocurrió en 2011, en la última justa electoral el partido naranja también movilizó dinero de origen no declarado, por lo que recurrió a la simulación para ocultar su verdadera procedencia.

El 4 de noviembre de 2018, Miguel Castro, en lo que implicó la ruptura con Fuerza Popular, afirmó que se encontraba amenazado y decidió solicitar la condición de testigo protegido ante el fiscal José Domingo Pérez. “Me presento en su despacho de manera voluntaria y espontánea para brindar la información de cómo Fuerza 2011, ahora denominado Fuerza Popular, ha captado a personas para que figuren como aportantes a la campaña de Keiko Fujimori”,dijo en esa ocasión.

Pero los testimonios de Ricardo Lay Gutiérrez y Jorge Palomino Orosco acreditan que el legislador Miguel Castro repitió la misma práctica de reclutar falsos aportantes en la campaña presidencial de Keiko Fujimori de 2016. La versión del primero, Ricardo Lay, es más comprometedora porque se trata de su cuñado.

Después de que respondiera a la fiscalía que nunca había aportado ni a Fuerza 2011 ni a Fuerza Popular, le repreguntaron:

“-¿Cómo explica que, según el reporte emitido por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), usted registra un aporte en efectivo de 5 mil 473 soles para la campaña de 2016 de Fuerza Popular?”.

“-Yo me enteré que mi nombre estaba registrado como aportante recién en octubre del año pasado (2018), cuando mi nombre apareció como tal en los medios de comunicación. Pero como le digo, yo nunca aporté nada a nadie. Le explico: en 2011, yo me entero que el esposo de mi hermana Karem, Miguel Castro Grández, estaba postulando al Congreso por el departamento de Amazonas (pero en esa ocasión no salió elegido), pues él y su familia son de allá. (...) Un día, no recuerdo si fue en 2015 o 2016, salí a caminar y al pasar por el cruce de las avenidas Rousseau y San Borja Norte, vi estacionado el carro de mi hermana debajo de la oficina de ellos y decidí subir a saludar. Una vez arriba, en la oficina de la empresa que tienen, encontré a mi hermana y a mi cuñado. Luego de una conversación coloquial sobre cómo iba su campaña al Congreso, él me pidió apoyo. Me pidió que le firmara un documento pues ‘le faltaban firmas’. Eso me dijo él. Nunca me dijo que la firma o apoyo era sobre dinero ni nada de eso. Pues, incluso, me dijo que había empresarios que le estaban aportando a la campaña, empresarios de su zona, de su barrio, de su colegio. (...) No volvimos a tocar el tema de la campaña ni (de) mi firma. Enterándome que yo figuraba como aportante de Fuerza Popular, como le dije, recién en octubre de 2018 por los medios de comunicación. Ante eso yo fui a preguntarle a mi cuñado qué había pasado, por qué yo figuraba como aportante. Yo fui a preguntarle a él porque yo nunca tuve ninguna relación con ese partido, excepto con él, y no supo qué responderme”, explicó Ricardo Lay Gutiérrez.

Consultado por La República, el congresista Miguel Castro no desmintió a su cuñado.

“Estoy declarando y colaborando con la fiscalía como testigo. Hay aportes míos legales y declarados y otros que se presentaron como si hubieran aportado. Pero eso ya lo he declarado en la fiscalía, son parte de mis primeras declaraciones como testigo. He decidido colaborar con la fiscalía y así ha sido”, señaló.

Todos lo sabían

Al ser preguntado sobre la manifestación de su cuñado, no lo contradijo.

“En el caso de su cuñado, él dice que recién se entera de que es aportante (de Fuerza Popular) cuando aparece la noticia en los medios, ¿usted no le comentó en su momento que eran aportes para el partido fujimorista?

“Todos (los aportantes) sabían que era para el partido (fujimorista), todo mi entorno más cercano lo sabe”, contestó el legislador.

“Pero su cuñado en su declaración dice que no tuvo conocimiento”, le indicamos.

“Bueno, no voy a ir contra lo que él dice, es su declaración. También hay una suerte de temor por las investigaciones, y algunos han decidido negar, ya es un tema de ellos”, aclaró Miguel Castro.

El testigo Ricardo Lay Gutiérrez persistió en su versión de que había sido engañado por su cuñado, tanto así que le garantizó que resolvería el entuerto.

“¿Qué acciones tomó su persona con la actitud de su cuñado cuando fue a reclamarle?”, le preguntó la fiscalía.

“Le dije que resolviera este tema (...), que yo no le he dado plata a nadie. Él me respondió: ‘No te preocupes, yo lo voy a solucionar, yo soy el responsable de todo’. Cuando me retiré, yo le dije: ‘Yo no sé adónde voy, pero voy a declarar que yo no di esa plata’”, contestó Ricardo Lay.

De manera similar declaró ante la fiscalía Jorge Palomino Orosco, quien dijo que Miguel Castro Grández aprovechó su amistad para hacer un aporte falso a su nombre para la campaña de Keiko Fujimori en 2016.

“Yo no hice ningún aporte, pero sí he firmado un documento o recibo a solicitud de Miguel Castro Grández, que aparte de ser colega es mi amigo. Un día, en sus oficinas, me solicitó que firmara un recibo del cual él había hecho el depósito (...), sin saber que me acarrearía estos problemas. Se entendía que el dinero era de él, y él había realizado el depósito, en ese momento yo entendí que era para su campaña, mas no para el partido”, arguyó Jorge Palomino.

En realidad, el dinero fue destinado para la campaña de Keiko Fujimori en 2016.

“Se le pone a la vista la impresión de los registros de la ONPE (...), donde a su nombre se registra una aportación de dinero en efectivo a favor de Fuerza Popular por el monto de 16 mil 135 soles. Se le pregunta si le corresponden los datos personales y si reconoce el monto de aportación que usted habría realizado a favor de Fuerza Popular”, le indicaron en la fiscalía.

“Sí me corresponden los datos personales, y en cuanto a la aportación, considero que debe corresponder al cambio de moneda porque el recibo que firmé fue de 5 mil dólares”, precisó.

Para la Fiscalía de Lavado de Activos a cargo del caso, las declaraciones de Ricardo Lay Gutiérrez y Jorge Palomino Orosco dejan al descubierto que la campaña de Keiko Fujimori en 2016 también se financió con dinero de origen incierto. En la campaña de 2011, Miguel Castro manejó dinero que le entregó Jorge Yoshiyama Sasaki. ¿De quién eran los fondos de la campaña de 2016?

“Cada uno tiene sus propios temores”

El congresista Miguel Castro Grández reiteró que Ricardo Lay Gutiérrez y Jorge Palomino Orosco estaban al tanto de que los recibos que firmaron eran para la campaña de Keiko Fujimori de 2016.

“Es un tema que tendrá que explicar en su momento, pero mis declaraciones ya las he dado a la fiscalía.

“Todos saben cuál ha sido la condición y la situación, yo no he obligado a nadie a decir una cosa distinta a la otra. Ojo, cada uno ha firmado lo que ha tenido que firmar, cada uno ha aportado lo que ha tenido que aportar, pero cada uno tiene sus propios temores, ¿no? Yo he declarado todo lo que he tenido que declarar a la fiscalía”, señaló Castro.

La clave

Antecedente. Miguel Castro Grández ha declarado que en 2011 fue Jorge Yoshiyama Sasaki quien le entregó el dinero para luego depositarlo con falsos aportantes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori de ese año. La plata la proporcionó Jaime Yoshiyama Tanaka.

Manifestación incriminatoria de Ricardo Lay Gutiérrez

Manifestación incriminatoria de Jorge Palomino Orosco