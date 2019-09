Lombardi: Arimborgo no respondió sobre conflicto de intereses, solo me acusó de atacarla

El legislador de la Bancada Liberal Guido Lombardi negó haber violentado verbalmente a la fujimorista Tamar Arimborgo, tal como ella lo mencionó, tras preguntarle sobre un presunto conflicto de intereses. La integrante de Fuerza Popular se reunió en el 2016 con autoridades de la universidad en la que estudió para “interceder” ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Lombardi lamentó que presidenta de la Comisión de Educación del Congreso no esclareciera el cuestionamiento en su contra y solo se dedique a atacarlo. Agregó que el caso en mención quedó en “la nada”.

“La señora Arimborgo no respondió nada, salvo acusarme de haberla atacado con violencia verbal, cosa que me parece inexacta. (...) Yo no la acuso de ningún delito, le pregunto si no considera que hay un conflicto de interés en reunirse con autoridades de la Universidad Científica del Perú y acordar con ellos que va a interceder”, señaló Guido Lombardi en entrevista con RPP Noticias.

El exoficialista indicó que los parlamentarios son “poco proclives” a distinguir el interés personal o partidario con el general.

“Los congresistas podemos pedir información a cualquier institución del Estado. (...) Pero otra cosa es interceder para ver la aplicación de la ley universitaria”, agregó.

En esta línea, Lombardi precisó que la investigación a la Sunedu tiene interés personal de algunos de sus colegas involucrados con universidades que aún no obtienen el certificado de licenciamiento.

Además, considera que el grupo que impulsa el caso tiene el objetivo político de seguir atacando al Gobierno mientras avanza el caso Lava Jato, en la que Odebrecht informará a quiénes pertenecen los codinomes que registraron para sobornar a congresistas.

“Tienen la voluntad de pasar por el licenciamiento sin cumplir con todos los requisitos que la ley establece y por oto lado es seguir buscando responsabilidades en el Ejecutivo cuando tenemos todo el tema de los codinomes pendientes”, resaltó.

La Comisión de Educación aprobó a inicios de setiembre pedir facultades al Pleno del Congreso para investigar a la Sunedu por presuntas irregularidades en las contrataciones y gastos en publicidad.