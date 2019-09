RMP: “No puede ponerse en duda el poder del pueblo porque sino se cae la Constitución”

La letrada explicó que la semana pasada el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, sostuvo que el Congreso no tiene que hacerle caso al pueblo, pues este último no sabe lo que es el bien común.

“El doctor Mesía se ha olvidado del artículo 45 de la Constitución que dice que el poder del Estado emana del pueblo, quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que las leyes establecen”, precisó.

RMP indicó que la formulación de la Constitución de una democracia es representada por el pueblo, es decir, es el poder constituyente y el resto de poderes del Estado son denominados ‘constituidos’.

“El pueblo les da el poder para gobernar (…) Si se niega el poder del pueblo no hay democracia porque democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo”, comentó.

Asimismo, añadió que es un error creer que la ciudadanía solo participa cada cinco años en la política mediante las elecciones, ya que existe un mecanismo participativo mediante referéndum o revocatoria.

“El pueblo es importante y relevante”, acotó.

Por otro lado, indicó que el expresidente del TC ha afirmado que los derechos son ‘concedidos’ por la Constitución, lo cual es erróneo, ya que, según la conductora de RTV, el Estado garantiza los derechos que son anteriores y superiores a cualquier poder.

“La Constitución no me regala nada, me reconoce y me garantiza, me da los medios para defenderme (…) No puede ponerse en duda (el poder del pueblo) porque sino se cae la Constitución completa”, aseguró.